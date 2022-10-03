"الأميرة سمية للتكنولوجيا" تفوز بالمركزين الأول والثالث بمسابقة الهاكاثون للجامعات العربية والإفريقية في التغير المناخي

الوكيل الإخباري - فاز فريقان من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركزين الأول والثالث بمسابقة هاكاثون التغير المناخي (Climathon) التي نظمتها جامعة مصر للمعلوماتية، بالشراكة مع شركة أمازون العالمية، وبمشاركة ١٧٠ فريق من ٨٠ جامعة و ٣٣ دولة.

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ويعد هذا الهاكاثون، و المستوحى من كلمة مارثون، ميدانا يتنافس فيه المشاركون لتطوير تطبيقات تتصدى للتحديات الكبرى في مواجهة التغير المناخ والقضايا المرتبطة به كالمدن المستدامة، الطاقة النظيفة، المجتمعات الممكنة، ورعاية المياه.

وجاء الفوز بالمركز الأول، وقيمة جائزته 100 ألف جنيه مصري للتطبيق المقدم من الطلبة، وليد أبو جيش، آية سولاق، ميرا النابلسي، وطارق جرايسي، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد العزة، والدكتورة سرين عطياني، فيما حصل تطبيق الفريق المكون من، جود مسعود، عبد الرحمن ياغي، عمر القيشاوي، حمزة اللبابدي، وبإشراف الدكتورة بشرى الحجاوي على جائزة المركز الثالث وقيمتها 40 ألف جنية مصري.



ومن جانبه أشاد عميد الكلية الدكتور أشرف أحمد بالطلبة الفائزين وسعيهم ومثابرتهم ليكونوا في طليعة من يمثلون الأردن بالمحافل الدولية مؤكدا أن المسابقة مثلت تحديا جديدا كونها تقع في مجال اهتمام تخصصي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وأن الفوز فيها يضع الجامعة عند مكانتها المستحقة.



يذكر أن منافسات المسابقة، التي شهد ختامها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، استمرت لشهر كامل عبر ارسال التطبيقات المتنافسة إلى لجان التحكيم.

