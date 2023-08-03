" الأميرة سمية للتكنولوجيا" و"سيدكو" يطوران مشروعًا في تحسين جودة الوقت المتوقع للانتظار في المنشآت الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة"

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التقى عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور عصام القرالة، المدير الاقليمي لشركة سيدكو المهندس حازم الاسير، في إطار التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة.وأوضح الدكتور القرالة، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للمشروع الذي قام به مجموعة من طلبة كلية الملك عبد الله الثاني للهندسة بإنجازه، والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين جودة الوقت المتوقع للانتظار في المنشآت الطبية. إذ قدم المشروع تحسناً ملحوظاً في دقة توقع مواعيد الانتظار مقارنة بالحلول التقليدية.وأعرب الدكتور القرالة عن أمله في أن يكون هذا المشروع بذرة لتعاون مستقبلي متميز بين الطرفين، حيث تعكس هذه الخطوة التزام الجامعة والشركة ببناء شراكات قوية لدعم التطور الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة، ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي على الطلبة والمجتمع بأسره.ومن جانبه، ثمن المهندس الأسير، هذا التعاون المثمر مع هذا الصرح التعليمي المميز على المستوى المحلي والعالمي. مؤكدا أن هذا التعاون في مجال توفير الحلول التقنية لتمكين المؤسسات نحو التحول إلى فروع رقمية ذكية سيقدم للقطاع الصناعي نتاجا ريادياً مميزا.وفي ختام اللقاء قام المهندس الأسير بتكريم فريق العمل المكون من الطلبة؛ حمزة الزبيدي ، محمد الدويك، ومشرف المشروع الدكتور أمجد الموسى.ويذكر أن شركة سيدكو تأسست عام 1983 بهدف تمكين المؤسسات المختلفة لتبني حلول تقنية ذكية، تتضمن تطبيق الجوال لحجز المواعيد، ونظام إدارة قوائم الانتظار، وأجهزة خدمة ذاتية للربط بين الفرع والقنوات الرقمية المختلفة، ومن خلال مقرها الرئيسي في دبي وعلاقاتها الوطيدة مع أكثر من 80 شريكاً حول العالم وفريق مختص من المحترفين، استطاعت سيدكو تنفيذ أكثر من 60 ألف مشروع في كل من أوروبا، وإفريقيا، وبلاد الشام، ودول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا.