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الإعلان رسمياً عن دوري Blink للجامعات بالتعاون مع اتحادي كرة السلة والجامعات الأردنية

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الإثنين، 21-03-2022 08:33 م

الإعلان رسمياً عن دوري Blink للجامعات بالتعاون مع اتحادي كرة السلة والجامعات الأردنية

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الوكيل الاخباري - أعلن يوم الإثنين في مؤتمر صحفي عقد في قاعة الأمير حمزة في المدينة الرياضية، عن إطلاق دوري Blink للجامعات الذي سيقام خلال الفترة من 8 أيار حتى 29 حزيران من العام الجاري.

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وخلال المؤتمر الصحفي وقعت الرئيس التنفيذي لـ Blink زين ملحس، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، محمد عليان، اتفاقية يصبح بموجبها Blink الداعم لدوري الجامعات، "دوري  Blink للجامعات".


كما وقع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة محمد عليان، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية،  د. ساري حمدان اتفاقية ثانية يتم بموجبها إقامة بطولة سنوية لكرة السلة لطلبة الجامعات الأردنية، تدعى للمشاركة فيها كافة الجامعات الأردنية، وتستمر على مدار فصلين دراسيين في المواسم اللاحقة.

وحضر توقيع الاتفاقيتين أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، د. مصطفى العطيات، وأمين عام الاتحاد الأردني لكرة السلة، نبيل أبو عطا، ورئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو.
ويسعى Blink من خلال دعمه لهذا الدوري إلى تشجيع طلبة الجامعات للانخراط في الأنشطة والفعاليات الرياضية وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا لاعبي سلة محترفين، إضافة إلى تحفيزهم وتأهيلهم للانضمام الى كادر الاتحاد من الحكام بعد تدريبهم وتخريجهم.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تأهيل جيل من المدربين من خلال عقد دورات تدريبية لكافة مدربي الجامعات المشاركة، والعمل على تصنيف أكبر عدد منهم سنويا كمدربين معتمدين لدى مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب و/أو الإتحاد الأردني لكرة السلة.
وعقب توقيع الاتفاقية، أعربت ملحس عن اعتزازها بهذا الدعم، الذي يجسّد اهتمام Blink بفئة الشباب، ومنهم طلبة الجامعات، عبر توفير قاعدة ملائمة لإظهار طاقاتهم وإبداعاتهم الرياضية وزيادة قاعدة كرة السلّة الأردنية من جهة، بالإضافة إلى تسليحهم بأدوات التحوّل الرقمي التي تتيحها Blink، وزيادة معدلات الشمول المالي لهم، ومساعدتهم بالوصول إلى الاستقلال المادي من جهة أخرى.

يعد تطبيق البنك الرقمي Blink أول تطبيق في المملكة يصدر البطاقات الائتمانية بصورة فورية وبخطوات بسيطة وبسقف يتراوح ما بين (200 دينار - 1000 دينار) كحد أقصى، مع فترة سداد تصل الى 60 يوماً وهي الأعلى في السوق الأردني، ودون تقديم أية ضمانات أو كفالات أو الحاجة لتحويل الراتب.

‏وأعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة محمد عليان عن فخره بالعلاقة العميقة التي تربط بين الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة، والتي اثمرت عن اتفاقية تضع فيها الجامعات الأردنية كافة ثقتها بتنظيم الاتحاد الأردني لكرة السلة لدوري الجامعات الاردنية الرسمي فيما بينها، كما توجه بالشكر العميق إلى Blink‬ ‬على إيمانها بهذه المبادرة التي ستستمر على أساس مؤسسي لسنوات طويلة ‏وتكرس لعبة كرة السلة كرياضة أساسية وشعبية بين طلبة الجامعات، لترفد الأندية الأردنية بلاعبين جدد، موضحا ان Blink رأت دورا في خدمة طيف واسع من المجتمع عبر دعم هذا الدوري.
من جانبه، أبدى أمين السر العام للاتحاد الأردني لكرة السلة  نبيل أبو عطا، سعادته بتوقيع الاتفاقيات ، لافتاً بأن العمل كان قد بدأ سابقا لموعد المؤتمر الصحفي من حيث اقامة دورات تدريبية لمدربي الجامعات قبل بدء الدوري وكذلك التحضير لدورة تحكيم مستجدين حيث ان فلسفة تنظيم الاتحاد الأردني لكرة السلة لدوري الجامعات الرسمي بدعم من Blink لا تقتصر على إقامة مباريات وتحكيمها فقط، لكن الأهم من ذلك هو تأهيل الكوادر الأردنية في قطاع التدريب والتحكيم وفي فرق الإحصاءات والادارة الرياضية والعلاج الطبيعي والتسويق وغيرها.

وأكد ‏ابو عطا على أن الهدف الأساسي من إقامة هذا الدوري لتنظيم الاتحاد الأردني لكرة السلة  يمتد إلى توسيع قاعدة اللعبة والاحتكاك مع القاعدة الجماهيرية الشابة العريضة التي تزخر بها الجامعات الاردنية وتحفيز الجامعات على الاستمرار بالاستثمار بالبنية التحتية لملاعب واجهزة كرة السلة والتي سيسعى اتحاد السلة الى المساهمة فيها قدر المستطاع من اجل التغلب على اكبر التحديات وهو شح صالات كرة السلة في الاردن ، مشددا ان الدوري هو احد الحلقات الاساسية في برنامج التطوير الشامل الذي سيعلن عنه الاتحاد في الشهر المقبل، مؤكداً أن النسخة الاولى التجريبية منه ستكون تحت مجهر الاتحادين والداعم، من اجل اتقان التنظيم بأعلى مستوى ممكن لخدمة اللعبة بشكل حقيقي.

من جانبه ابدى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، أ.د. ساري حمدان اعتزازه بمبادرة الاتحاد الاردني لكرة السلة بإقامة دوري رسمي مؤسسي للجامعات الاردنية وبدعم من Blink، وهذه خطوة نحو تطوير كرة السلة في الجامعات مما ينعكس ايجابيا على تطوير السلة الأردنية، والتي قاد مجلس الاتحاد الحالي مسيرتها بنجاح خلال الاعوام السابقة مما اعاد لها القها، واكد ان الهيئة الادارية لاتحاد الجامعات تؤكد حرصها على انجاح وتعظيم المبادرة وتوفير كل الامكانيات والادوات في الجامعات لإطلاق الدوري بأحدث وابهى صورة، مبدياً حماسه لرؤية مزيد من الاستثمار في بنية الملاعب في الجامعات واحداث برامج مشابهة في كل الرياضات.

 

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