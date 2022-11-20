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الأحد، 20-11-2022 04:20 م

الاعلان عن اطلاق برنامج "Touchdown" بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا و حاضنة الاعمال IPARK و السفارة الأمريكية

ipark


الوكيل الإخباري - أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع حاضنة اعمال iPARK وسفارة الولايات المتحدة في الأردن عن اطلاق برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية "touchdown"، وهو برنامج يهدف إلى مساعدة 16 شركة ناشئة اردنية للوصول إلى السوق الأمريكي وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.اضافة اعلان



ويمتد هذا البرنامج الذي ينطلق ضمن فعاليات أسبوع الريادي العالمي 14، على مدار 17 شهراً ويتكون من عدة مراحل، حيث تقوم الشركات الناشئة بتقديم طلب للإنضمام للبرنامج ويتم دراسة هذا الطلب من قبل آي بارك ومركز الملكة رانيا للريادة، بعد دراسة الطلبات يتم تأهيل عدد من المتقدمين لبرنامج تسريع أعمال حيث يتم العمل مع الشركات المشاركة ببرنامج "توسع الأعمال" لبناء خطط استراتيجية للتوسع في السوق الأمريكي وتحديد أهداف واضحة.

 ويتخلل البرنامج سلسلة من التدريبات المتخصصة في المواضيع المحورية لبناء الشركات بالإضافة إلى تشبيكهم مع حاضنات وريادي الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إنتهاء الجزء المحلي من البرنامج، سيتم اختيار عدد من المشاركين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبدء بخططهم الإستراتيجية للتوسع وبناء علاقات وشراكات مع السوق الأمريكي.

وأكدت السيدة سيرين دويري- مدير احتضان في حاضنة الأعمال التكنولوجية iPARK، على الدور المهم الذي تقوم به الحاضنة ومركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، في دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، مشددة على النمو المتسارع الذي تشهده وتيرة النمو الاقتصادي تبعا لازدياد الإقبال على تأسيس مشاريع ريادية ومن هنا يأتي دور المنظمات والمنشآت الداعمة للريادة لتعزيز روح الابتكار.

مثمنة بدورها الشراكة الاستراتيجية لمشروع touchdown مع السفارة الامريكية في الأردن قائلة: إن هذا المشروع يتيح فرصة للشباب الأردني لتوسيع نطاق أعمالهم وتسهيل العمليات المترتبة على ذلك، عن طريق توفير كامل الدعم الفني واللوجستي للرياديين وإتاحة الفرص المناسبة لدراسة سوق الولايات المتحدة عن قرب.

وقال مسؤول الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية نافيد مالك: "إن هذا المشروع الجديد الرائع بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ،وQRCE ، و iPARK هو مثال جيد على كيفية دعم الولايات المتحدة للنمو الاقتصادي في الأردن. ويضم قسم الشؤون العامة في السفارة الأمريكية العديد من البرامج التي تركز على مهارات التوظيف وريادة الأعمال في جميع أنحاء المملكة. وبالتالي نتوقع تحقيق إنجازات كبيرة من هذا المشروع والتي ستعزز بإذن الله العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والأردن من خلال الشركات الناشئة سريعة النمو المشاركة في البرنامج  ".

 




 

 


 

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