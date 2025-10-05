بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 كانون الأول 2025، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 7 تشرين الأول الحالي.
وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
فيما تعد سندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
