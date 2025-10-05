بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الخامس للعام الحالي من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 كانون الأول 2025، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 7 تشرين الأول الحالي.



وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.