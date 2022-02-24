البنك العربي الراعي الاستراتيجي لملتقى اتحاد المصارف العربية حول الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - قدم البنك العربي مؤخراً رعايته الاستراتيجية لفعاليات الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني بدورته الثالثة تحت عنوان «الأمن السيبراني وتحديات الاستقرار المالي وجهوزية التحقيق الجنائي الرقمي»، والذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال - عمّان، تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس و بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن.

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وشمل الملتقى الذي عُقد على مدى يومين مجموعة من الجلسات الحوارية المتعمقة حول السلامة السيبرانية، بما في ذلك دور المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن في تعزيز منظومة الأمن السييبراني على الصعيد الوطني، ودور شعبة الجرائم الإلكترونية والأمن العام في المملكة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.



كذلك تناول الملتقى حوارات رئيسية ذات العلاقة تضمنت المعرفة الشاملة بالتهديدات الجديدة والناشئة واستراتيجيات وتدابير مكافحة الهجمات النشطة، وأهمية إنشاء إطار تدقيق مفصل لمجال تكنولوجيا المعلومات إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة.



كما ضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من الخبراء والمحللين الماليين وممثلي المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية.



وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على مواكبة التطورات في مجال الخدمات الرقميّة وأمن وأنظمة المعلومات.



