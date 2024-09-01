البنك العربي الراعي البلاتيني للنسخة الثامنة من برنامج "أيام العلوم والفنون" في متحف الأطفال

ويأتي دعم البنك العربي لهذا المهرجان في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على التعاون المستمر مع متحف الأطفال انسجامًا مع اهتمامه بفئة الأطفال من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.
وتضمن المهرجان الذي يقيمه المتحف سنوياً بدعم من البنك العربي مجموعة متنوعة من الأنشطة، والعروض المسرحية الممتعة في العلوم والفنون والأدب، وأكثر من 40 ورشة عمل تفاعلية، والتي تهدف في مجملها إلى تحفيز الأطفال على حب التعلم والمعرفة، والبحث بأسلوب قائم على التفاعل والتجربة والاستكشاف، وحثهم على التفكير التحليلي والابتكار. ومن بين الأنشطة تعليم الأطفال صناعة ألعاب ومنتجات بمجهودهم، ورشات متنوعة من علوم الروبوتات والتكنولوجيا، وتقنيات صناعة السجاد وفن الطباعة الجرافيكية، ومشاهدة أفلام قصيرة عن الكواكب والنجوم في القبة الفلكية، حيث تتنوع مجالات الأنشطة بين اللعب والتحدّيات وقراءة القصص وعلوم النباتات والكواكب وعالم البحار وغيرها من المواضيع الشّيّقة والممتعة. وقد تم تقديم المحتوى والفعاليات بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة وخبراء التعليم لإثراء البرنامج وتقديم محتوى الورشات والأنشطة والعروض للأطفال.
ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله في العام 2007. ويقع المتحف في حدائق الحسين، ويضم أكثر من 190 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروضًا على مدار العام.
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