البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد "افعل الخير في شهر الخير"

الوكيل الاخباري - قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لحملة "افعل الخير في شهر الخير" والتي أطلقتها مؤسسة ولي العهد في شهر رمضان المبارك ضمن برنامج "حملات الاستجابة الإنسانية" التابع لها والذي يندرج تحت مسار التنمية المجتمعية المستدامة.

اضافة اعلان



وتهدف الحملة إلى تقديم الدعم المادي لمئات الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة وتحديداً في القرى النائية والأقل حظاً خلال الشهر الفضيل، بهدف مساعدتهم على توفير المواد الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك.



وشمل دعم البنك العربي للحملة هذا العام توزيع كوبونات مشتريات بقيمة 40 دينار أردني يتم إصدارها من قبل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لمجموعة من الأسر المستحقة للدعم، مما يضمن لهم حرية شراء الاحتياجات الغذائية اللازمة لهم. وتم اختيار العائلات المستحقة للاستفادة من الحملة مسبقاً وذلك بناءً على معايير أهليّة تم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، حيث تم إعطاء الأولوية للمنتفعين على قوائم الانتظار والأسر التي لم تحصل على دعم.



وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن 6 مجالات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وتمكين المرأة والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة