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السبت، 14-01-2023 12:07 م

البنك العربي يدعم مؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج "الذكاء التقني" و"الامن السيبراني" لطلاب الجامعات

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الوكيل الإخباري - جدد البنك العربي دعمه للبرنامج التدريبي الذي تنفذه مؤسّسة إنجاز لطلبة الجامعات في مجالات الذكاء التقني والامن السيبراني وذلك للسنة الرابعة على التوالي.  
ويهدف البرنامج والذي يأتي في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع التكنولوجي إلى تمكين وتعريف الطّلبة بأهم التقنيات والأساليب المتعلقة بالذكاء التقني ومجالات الأمان والسلامة السيبرانية والتي تعنى بحماية البيانات من السرقة أو تلفها عند نقلها أو تخزينها أو مشاركتها مع الآخرين.

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كما يركز البرنامج على توعية الطّلبة بالمفاهيم المتعلقة بالجرائم الالكترونية وانتحال الشخصية والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والهواتف الذكية وتطبيقاتها وذلك من خلال الأنشطة التفاعليّة التي توظّف أدوات التّعليم الإلكتروني.   


وتعمل مؤسسة إنجاز ضمن تعاونها الاستراتيجي مع البنك العربي على تنفيذ برنامج الذكاء التقني والامن السيبراني منذ ثلاث سنوات عبر مختلف الجامعات والكليات في المملكة، بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها العصر في مجال حماية المعلومات الرقمية والاسهام في تقليل الفجوة المعرفية لدى الطلبة في هذا المجال، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 3000 طالب وطالبة. 


ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج في إطار حرص البنك المتواصل على دعم قطاع الشباب وبناء قدراتهم ورفدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل مما يعزز من فرصهم المستقبلية وقدرتهم على الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التطورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم بشكل مضطرد. 


 




 

 


 

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