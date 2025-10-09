الخميس 2025-10-09 07:12 ص
 

اتفاق غزة يتضمن إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 محتجزا على قيد الحياة

غزة
غزة
 
الخميس، 09-10-2025 05:58 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين إسرائيل وحماس في مصر هذا الأسبوع بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة وأثمرت فجر الخميس اتفاقهما على تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة أنّ الاتّفاق يلحظ إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 محتجزا على قيد الحياة تحتجزهم منذ عامين في القطاع الفلسطيني.اضافة اعلان


وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إنّ "الاتفاق يتضمّن تسليم حماس 20 محتجزا إسرائيليا من الأحياء دفعة واحدة في المرحلة الأولى من التنفيذ".

وقال مصدر في حركة حماس مطّلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أيضا، إنّ تبادل المحتجزين الإسرائيليين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة فجر الخميس.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق مصادر حماس، "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق سراح 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، وانسحابات (إسرائيلية) مجدولة زمنيا".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريبًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدًا لسلام "قوي ودائم".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

آليات عسكرية إسرائيلية

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلق على الاتفاق

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

غزة

فلسطين اتفاق غزة يتضمن إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 محتجزا على قيد الحياة

نازحون فلسطينيون فوق مركبة في غزة

فلسطين المكتب الحكومي في غزة يحذر السكان من التحرك قبل صدور إعلان رسمي عن الاتفاق

وفد حماس برئاسة خليل الحية المشارك في مباحثات شرم الشيخ

فلسطين أ ف ب: توقيع المرحلة الأولى من اتفاق غزة سيتم في مصر الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فلسطين نتنياهو يدعو ترامب لإلقاء كلمة أمام الكنيست



 
 





الأكثر مشاهدة