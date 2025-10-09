اتفاق غزة يتضمن إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 محتجزا على قيد الحياة

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إنّ "الاتفاق يتضمّن تسليم حماس 20 محتجزا إسرائيليا من الأحياء دفعة واحدة في المرحلة الأولى من التنفيذ".
وقال مصدر في حركة حماس مطّلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أيضا، إنّ تبادل المحتجزين الإسرائيليين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة فجر الخميس.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق مصادر حماس، "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق سراح 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، وانسحابات (إسرائيلية) مجدولة زمنيا".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريبًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدًا لسلام "قوي ودائم".
