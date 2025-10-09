المكتب الحكومي في غزة يحذر السكان من التحرك قبل صدور إعلان رسمي عن الاتفاق

05:47 ص

الوكيل الإخباري- حذّر المكتب الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أهالي القطاع من التحرك والتحركات اليومية حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة بشأن "اتفاق غزة".





وقال المكتب في بيان له: "يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر خلال تنقّل الأهالي وتحركاتهم، وعدم الاطمئنان التام حتى صدور التعليمات الرسمية".



وأضاف البيان: "يُمنع التحرك على شارعي الرشيد وصلاح الدين في الاتجاهين، إلا بعد صدور تعليمات رسمية، تحسبًا لأي خروقات أو أعمال غدر من الاحتلال".



وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحرص على سلامة السكان في ظل التطورات الأخيرة.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، موضحًا أن جميع المحتجزين سيُفرج عنهم قريبًا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه تمهيدًا لسلام "قوي ودائم".



وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، فجر الخميس، أن جميع الأطراف ستُعامَل بعدالة، واصفًا اليوم بأنه "عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة"، موجّهًا الشكر لقطر ومصر وتركيا على دورها في إنجاز ما وصفه بـ"الحدث التاريخي وغير المسبوق".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الوسطاء توصلوا فجر الخميس إلى اتفاق يشمل جميع بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.