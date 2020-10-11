البنك العربي يطلق تطبيق تحويل الأموال عبر منصات المراسلة والتواصل الاجتماعي Arabi Pay

الوكيل الاخباري – أطلق البنك العربي مؤخراً تطبيق "Arabi Pay" الجديد والذي يمكّن عملاء البنك العربي من إجراء عمليات تحويل مالي فورية عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والفيسبوك والانستجرام وذلك من خلال لوحة مفاتيح مصممة خصيصاً للهواتف الذكية.

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حيث تشكل هذه الخدمة إضافة جديدة ضمن مبادرات البنك الرامية لتقديم حلول مصرفية متطورة توفر تجربة سلسة ومرنة لعملاء البنك ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.



ويستطيع عملاء البنك العربي تحميل تطبيق Arabi Pay”" من خلال متاجر التطبيقات: Apple Store و Google Play و من ثم تفعيل التطبيق بسهولة عن طريق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول الخاصة بخدمة "عربي أون لاين" أو بتطبيق "عربي موبايل"، حيث يمكن للعملاء البدء بإجراء عمليات التحويل المالي من خلال الضغط على لوحة مفاتيح "Arabi Pay" المتوفرة عبر أي تطبيق مراسلة أو منصة تواصل اجتماعي، يليها اختيار رقم موبايل المستفيد وذلك من خلال قائمة جهات الاتصال المحفوظة في هاتف العميل، ثم إدخال المبلغ المطلوب والايموجي المناسب لوصف التحويل، حيث سيتم بعد ذلك تحويل الأموال تلقائياً وقيدها على الفور في حساب المستفيد الذي يشترط توفر حساب له لدى البنك العربي لإتمام عملية التحويل.

ويقدم التطبيق للعملاء مزايا عديدة منها: إمكانية إجراء عمليات تحويل مالي بقيمة 150 دينار يومياً بحد أقصى 50 دينار للعملية الواحدة، وإمكانية توثيق عمليات التحويل المالي عن طريق بصمة الاصبع او خاصية بصمة الوجه حسب الآلية المتاحة في جهاز العميل، وإمكانية الاطلاع على كشف الحساب من خلال عرض جميع المعاملات الواردة والصادرة التي تتم عبر التطبيق، وغيرها من المزايا الأخرى.



وتعد فكرة هذا التطبيق إحدى ثمار برنامج البنك العربي الداخلي للابتكار "Intrapreneur Program" في مجال التكنولوجيا المالية (الفينتيك) والموجهة لموظفيه، حيث تم اختيار عدد من الأفكار الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من بين مجموعة واسعة من الأفكار التي تقدم بها موظفو البنك العربي في الأردن، ليتم تطبيقها كمشاريع من خلال الدوائر المعنية في البنك.



وفي تعليقه على إطلاق هذا التطبيق الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "يعكس إطلاق تطبيق تحويل الأموال الجديد "Arabi Pay" جهود البنك العربي المتواصلة نحو توظيف أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا المالية (الفينتيك) وتفعيلها لتقديم تجربة مصرفية مرنة وسلسة لعملائه مستوحاة من أسلوب ونمط حياتهم اليومي." وأضاف:"من خلال هذا التطبيق يمكن لعملائنا إتمام عمليات التحويل المالي خلال ثواني من خلال لوحة المفاتيح المتوفرة عبر تطبيقات الدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعاً واستخداماً بين الأفراد، دون الحاجة للانتقال لتطبيق آخر لاتمام العملية مما يوفر عليهم الوقت والجهد."



ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي قد حاز مؤخراً على جائزتي "أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية" على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد وكذلك المقدمة للشركات في الأردن للعام 2020، وذلك عن تطبيق "عربي موبايل" لعملاء الأفراد وتطبيق "عربي كونكت - موبايل" لعملاء قطاع الشركات، والتي منحتهما مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك.

كما تضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك من مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات في الأردن للعام 2020 جائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجائزة أفضل تصميم موقع إلكتروني وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل بنك تمويل تجاري عبر الإنترنت.



