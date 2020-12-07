البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعملاء برنامج عربي جونيَر بالتعاون مع منصّة أقرأ بالعربية

الوكيل الاخباري - ضمن سلسلة المزايا الحصرية التي يقدمها البنك العربي لعملاء "عربي جونيَر"- البرنامج الخاص بالأطفال واليافعين، أطلق البنك العربي مؤخراً عرض اشتراك خاص بالتعاون مع منصّة "أقرأ بالعربية" من "المفكرون الصّغار" – المنصّة الرقميّة الرياديّة للقراءة المتدرجة والتي تسعى للارتقاء بمهارات اللّغة العربيّة وتعزيز الطّلاقة اللّغوية لدى الأطفال – وذلك في إطار سعي البنك المتواصل إلى تعزيز خدماته الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنسجم مع احتياجات عملائه وتلبي توقعاتهم.

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ويتيح العرض الذي يستمر لغاية 31/10/2021 لعملاء برنامج "عربي جونيَر" من البنك العربي اشتراك مجاني للاستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة على المنصّة للأطفال من صفوف رياض الأطفال وحتى الثانوية، والتي تشمل مئات الكتب وأوراق العمل ومقاطع الفيديو والألعاب والاختبارات التّقييميّة. وبإمكان العملاء الاستفادة من هذا العرض لدى اشتراكهم بالمنصة من خلال تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي.



وفي تعليقه على إطلاق العرض الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي إطلاق هذا العرض ضمن جهود البنك العربي المتواصلة لتعزيز الخدمات التي يوفرها لعملائه وتقديم قيمة مضافة لهم من خلال تفهم احتياجاتهم والاستجابة لها."

وأضاف: "يشكّل تعاوننا مع منصّة "أقرأ بالعربية" فرصة قيّمة لعملائنا من أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء للاستفادة من المنصة لمساعدة أبنائهم وطلبتهم على اكتساب المهارات القرائيّة واللّغويّة، ومتابعة مدى تطوّر أدائهم."



من جهتها أعربت سلوى كتخدا، شريك ومديرة التطوير والنمو لشركة المفكرون الصغار عن اعتزازها قائلة: "نحن فخورون جداً بالتعاون مع البنك العربي والذي يأتي إنطلاقاً من إيماننا المشترك بأنَ إتقان اللَغة الأمَ هو المفتاح الأساسيَ للتَعليم، ولتحقيق ذلك فلابد من إعداد جيل قارئ ومثقَف."



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خلال برنامج "عربي جونيَر" مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية، صممت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم. ومن أبرز هذه المزايا: الاستفادة من خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي تتيح التوفير بسعر فائدة تصاعدي، ميزة "التوفير الفوري" والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة الائتمانية، وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية لحساب ابنائهم وإسوارة الدفع الذكي"BandPay" التي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية والعديد من المزايا والخصومات والمكافآت الأخرى.



