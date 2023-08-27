البنك العقاري المصري العربي يحتفل بتخريج دفعة من الموظفين الجدد ضمن برنامج تطوير الموظفين

الوكيل الإخباري - أعلن البنك العقاري المصري العربي عن تنظيم حفل خاص لتخريج الدفعة الأولى من الموظفين الجدد، وذلك بعد مشاركتهم بفعالية وتخطيهم بنجاح الدورة التأهيلية والتدريبية التي هدفت إلى تنمية المهارات والكفاءات لديهم، وأقيم الحفل تحت رعاية المدير الإقليمي المفوض الأستاذ احمد العسكري وبحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك.

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وقد جاءت هذه الدورة التدريبية والتأهيلية انطلاقاً من سعي «البنك العقاري المصري العربي» الدؤوب لتطوير وتعزيز قدرات موظفيه الجدد، حيث هدفت الدورة إلى تنمية المهارات والكفاءات لدى الموظفين الجدد، وتنميّة مهارات التفكير الإبداعي لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والحفاظ عليهم وزيادة ولائهم للبنك.



وخلال الحفل، ألقى المدير الإقليمي المفوض أحمد العسكري كلمة شجع فيها الموظفين الجدد على مواصلة تطوير مهاراتهم الوظيفية بهدف الرقي بمستوى البنك وأدائه وتحقيق ذاتهم.



ونوه العسكري إلى أن البنك يفتخر بدعم الكفاءات الشابة وبرفع مستواها في جميع التخصصات كونها القوة والركيزة الأساسية لنمو البنك، فقيام أي مؤسسة ناجحة يبدأ من خلال بناء القوة البشرية لديها، وهذا ما نحن حريصون عليه.



وفي الختام شكر العسكري مدير إدارة الموارد البشرية ومشرفة التدريب على ما بذلوه من جهد لإقامه مثل هذه الدورة والدورات الاخرى والتي هي أساس النجاح لأي مؤسسة، متمنياً للموظفين الجدد النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة.



وبدوره أعرب مدير إدارة الموارد البشرية السيد محمد حمد عن شكره وتقديره للمدير الإقليمي المفوض الأستاذ أحمد العسكري والإدارة العليا في البنك على الاهتمام الكبير الذي يبدونه في تنمية رأس المال البشري، والاستثمار بتطوير قدرات فريق العمل، وتعزيز معايير العمل والإنتاجية، وتوفير بيئة عمل مميزة، وتطوير المسارات الوظيفية بما يوائم قدرات الموظفين.



وأضاف حمد إلى أن البرنامج لا يساعد على دمج المتطلبات المصرفية مع المعايير المصرفية فحسب، بل يأتي كجزء من الاستراتيجية الشاملة التي يعتمدها البنك العقاري المصري العربي للتطوير الوظيفي، مشيراً إلى أن الاستثمار بالموظفين ومساعدتهم على التقدم في حياتهم المهنية، من خلال التركيز على التعليم والتدريب والابتكار في الوقت نفسه هو هدف إدارة الموارد البشرية.