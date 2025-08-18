إطلاق مشروع لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا اعتبارا من الثلاثاء

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن المشروع يتضمن تنفيذ خط تصريف رئيسي باستخدام مواسير أسمنتية بقطر 1200 ملم، وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، إلى جانب أعمال الحفريات والردميات وإعادة الأوضاع حسب المواصفات الفنية.
وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة للمنشآت المائية داخل النفق وفي المناطق المجاورة للنفق لضمان تصريف سلس لمياه الأمطار ومنع تجمعها.
