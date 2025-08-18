إطلاق مشروع لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا اعتبارا من الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدء تنفيذ مشروع رئيسي لتحسين نظام تصريف مياه الأمطار وإجراء صيانة شاملة لجسر الشيخ سعود القاضي (نفق حوشا) في محافظة المفرق، اعتبارا من الثلاثاء بكلفة إجمالية تجاوزت نصف مليون دينار، ومدة تنفيذ تقدر بخمسة أشهر.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن المشروع يتضمن تنفيذ خط تصريف رئيسي باستخدام مواسير أسمنتية بقطر 1200 ملم، وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، إلى جانب أعمال الحفريات والردميات وإعادة الأوضاع حسب المواصفات الفنية.