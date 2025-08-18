الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

ذهب
الذهب
 
الإثنين، 18-08-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع 20 قرشا، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 67.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء.

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.9 و60.3 و45.9 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_8202518101111241353212.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هنةو

المرأة والجمال قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

نهتنهه

طب وصحة بعد ضغط الامتحانات.. 7 عادات بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على استعادة النشاط

تع

المرأة والجمال 5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

ةةىة

المرأة والجمال طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

شاب يعرض علب مساعدات إنسانية

فلسطين العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة

تات

منوعات 4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

إدارة السير

أخبار محلية ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية



 
 



الأكثر مشاهدة