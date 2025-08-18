ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع 20 قرشا، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 67.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء.



ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.9 و60.3 و45.9 دينارا على التوالي.

