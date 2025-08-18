ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 67.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء.
ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.9 و60.3 و45.9 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
"الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة
-
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
5.361 مليار دينار قيمة النقد المتداول من فئة 50 دينارا في السوق المحلية
-
استيراد 268 ألف جهاز لوحي خلال النصف الأول من العام الحالي
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاحد
-
بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت