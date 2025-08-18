الموت يفجع الفنانة أروى جودة - صور

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أروى جودة وفاة ابن شقيقها الطفل سليم جودة، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء حادث دراجة نارية تعرّض له قبل أيام.

اضافة اعلان



ونعت أروى الفقيد بكلمات مؤثرة عبر حسابها على "إنستغرام"، طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة لروحه، مشيرة إلى أنه "ملاك جميل" ستظل تفتقده.



وكانت جودة قد ناشدت متابعيها مؤخرًا الدعاء لسليم بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.



وقدّم عدد من الفنانين والمشاهير تعازيهم لأروى، بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي عبّر عن دعمه عبر حسابه على منصة "إكس".

View this post on Instagram A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)