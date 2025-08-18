الإثنين 2025-08-18 10:56 ص
 

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالب أزهر الزعبي

الطالب أزهر الزعبي
الطالب أزهر الزعبي
 
الإثنين، 18-08-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-      خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وفاة الطالب في كلية الطب بجامعة اليرموك، أزهر محمد الزعبي، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة، بحسب ما رصده موقع "الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


ونعت جامعة اليرموك الطالب الزعبي عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، حيث جاء في بيان النعي:

"ينعى القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موسى ربابعة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بمزيد من الحزن والأسى، الطالب أزهر الزعبي من كلية الطب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء."

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
