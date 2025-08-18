الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الإثنين، 18-08-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال.
 
 
