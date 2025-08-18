مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

09:33 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال.