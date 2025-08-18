مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال.
-
أخبار متعلقة
-
العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة
-
مصابون من منتظري المساعدات في غزة
-
رئيس الوزراء القطري يتوجه اليوم إلى مصر
-
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للضفة الغربية وتطالب بتنفيذ إعلان نيويورك فوراً
-
استشهاد صياد فلسطيني قبالة ساحل غزة
-
4 شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات
-
غارات إسرائيلية عنيفة غرب خان يونس
-
آليات الاحتلال تستهدف منتظري المساعدات قرب نتساريم