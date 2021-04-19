البنك العقاري المصري العربي يشارك في حملة التوعية لنشر وتعزيز الثقافة المالية

الوكيل الاخباري -

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أعلن البنك العقاري المصري العربي عن مشاركته بالحملة التي أطلقها البنك المركزي الأردني بمناسبة أسبوع المال العالمي وبالتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق والتي تستهدف فئة الأطفال لتوعيتهم لنشر وتعزيز الثقافة المالية لديهم.حيث يشارك الأطفال في هذه المسابقة من خلال تحديد عدد من العبارات التي تحتوي رسائل توعية وتثقيف مالي تناسب الفئات العمرية للأطفال، بحيث يقوم الطفل باختيار إحدى العبارات والتعبير عنها بالرسم.هذا وقد ساهم البنك العقاري المصري العربي بتقديم جوائز نقدية وعينية لعشرين مشارك بالحملة ، وذلك انطلاقاً من حرصة على دعم الجهود المبذولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة ، لتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة .