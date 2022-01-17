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الإثنين، 17-01-2022 11:20 ص

تحت شعار " النسبة ما بدها حسبة "

البنك العقار المصري العربي يطلق حملة القروض السكنية بأقل سعر فائدة تبدأ من %5.50

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الوكيل الاخباري - أعلن البنك العقار المصري العربي عن إطلاق حملة جديدة للقروض السكنية تحت شعار " النسبة ما بدها حسبة" ، حيث تعد هذه الحملة من افضل العروض لمنتج القرض السكني في السوق المصرفي الأردني وبأقل سعر فائدة في الأردن ابتداء من  5.50 % .

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وتأتي الحملة انطلاقاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى رفد السوق المحلية بخدمات ومنتجات مصرفية مميزة وذات قيمة مضافة عالية وخاصة في مجال القروض العقارية، وتماشياً مع احتياجات العملاء المصرفية المتنوعة.
                                                                    
وقال مدير عام البنك العقار المصري العربي طارق عقل: “إن إطلاق حملة منتج القرض السكني الجديدة تأتي انطلاقاً من حرص البنك على دعم الحركة الاقتصادية لمختلف القطاعات وبما يدعم القطاع العقاري بشكل خاص، إذ تهدف الحملة لاستقطاب شرائح جديدة للانتفاع والتمتع بالعديد من المزايا التي يقدمها البنك العقاري لعملائه، وذلك من خلال الأسعار والميزات الحصرية والمنافسة التي تتمتع بها الحملة، والتي تسهم وبشكل مباشر في تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية”.

واشار عقل الى  أن القرض السكني من البنك العقاري يتميز بسعر فائدة ويعتبر الأقل على القروض السكنية في الأردن بما نسبته 5.50 %، إلى جانب العديد من المزايا الحصرية والمرتبطة بالمنتج .


ونوه عقل الى ان هناك العديد من المزايا التنافسية التي يتم عيها القرض السكني الجديد، منها فترة سداد مرنة قد تصل إلى 30 عاماً، مع إمكانية شراء القروض الممنوحة من البنوك الأخرى؛ إذ يشمل هذا العرض القروض التي ستمنح والموافق عليها والخاضعة لشروط وأحكام البنك، هذا بالإضافة إلى ما يتميز به القرض السكني من تقديم خدمات القيمة المضافة؛ إذ يوفر تأميناً على الحياة والعقار ، ويمنح المقترض بطاقة ائتمان مجانية معفاة من رسوم الإصدار. للسنة الأولى.


ويشار الى أن “القرض السكني من البنك العقاري المصري العربي من أكثر العروض جاذبيةً ومنافسةً في السوق المصرفي الأردني ويحقق تطلعات العملاء في امتلاك منزل أحلامهم، ذلك ضمن سعي بنك العقاري الدائم والمتواصل لإرضاء عملائه القائمين والمحتملين من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة لهم بمهنية وكفاءة عالية، وبما يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم”.

 




 

 


 

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