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الأحد، 06-06-2021 03:31 م

بدءا من الشهر المقبل لتصل إلى (300 ) ألف طن في عام 2022

البوتاس العربية توافق على مضاعفة صادراتها لمجموعة إيفرجرو المصرية

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وفد مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة المصرية الذي زار الأردن الأسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد الخشن.

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واتفق الجانبان خلال الزيارة على مضاعفة مجموعة إيفرجرو لمستورداتها من مادة البوتاس بدءاً من الشهر المقبل لتصل إلى حوالي (300) ألف طن خلال عام 2022، كما بحث الجانبان إمكانية توسيع سبل التعاون المشترك وإقامة مشروعات مستقبلية في مشاريع الأسمدة تمكنهما من الدخول لأسواق جديدة.


 وتأتي الزيادة المتوقعة في الطلب على مادة البوتاس نتيجة قيام "إيفرجرو" بتأمين قرض بنكي كبير يصل إلى حوالي (400) مليون دولار يمكنها من زيادة استيرادها من مادة البوتاس اللازم لإنتاج كميات أكبر من سماد سلفات البوتاس، واستكمال مشروع التوسعة الثالث الخاص بالمجموعة.


وفي تعقيبه على هذه الزيارة، أكد المهندس أبو هديب على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن ومصر استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين، واصفاً زيارة الوفد المصري إلى شركة البوتاس العربية بـ " المثمرة جداً".


وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن " البوتاس العربية" مستمرة بدعمها لمجموعة إيفرجرو وملتزمة بتزويدها بكامل احتياجاتها الحالية والمستقبلية من البوتاس الأردني الذي يتميز بالجودة والنقاء العاليين والمطلوبين في صناعة سلفات البوتاس.


 وشدد المهندس أبو هديب على حرص " البوتاس العربية" الدائم على تذليل أية صعوبات قد تواجه العلاقة بين الشركتين "لإيماننا بأهمية هذه العلاقة الاستراتيجية وسعينا المستمر لتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين" على حد تعبيره.


من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن زيادة مستوردات "إيفرجرو" من مادة البوتاس من "البوتاس العربية" إلى جانب البحث في سبل تعاون مشترك جديدة يعد تتويجاً للعلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الشركتين والتي تمتد لأكثر من (12) عاماً، لافتاً إلى أن " البوتاس العربية" هي المزود الوحيد لمادة البوتاس لمجموعة إيفرجرو وهي المدخل الرئيسي في صناعة سماد سلفات البوتاس، حيث تدرجت كميات تزويد مادة البوتاس من شركة البوتاس العربية لشركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة من (5) الاف طن سنوياً في العام 2008 إلى حوالي (180) ألف طن سنوياً، وصولاً إلى (300) ألف طن في عام 2022.


ومن جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو، المهندس محمد الخشن، دعوة المجموعة لزيارة الأردن في هذا الوقت وذلك تعميقاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركتين، وتجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إيجاد شراكات استراتيجية بين البلدين تخدم المصالح المشتركة بينهما.


وأثنى المهندس الخشن على الدعم الكبير الذي قدمته شركة البوتاس العربية لـ "إيفرجرو" وخصوصاً في العامين الماضيين وعلى الكفاءة العالية التي تتمتع بها الشركة وكوادرها ومنتجاتها ذات الجودة العالية، مشيداً بالتطور والتقدم الذي تشهده " البوتاس العربية".


وأشار المهندس الخشن، إلى أن " إيفرجرو" أبدت رغبتها بتطوير علاقتها مع شركة البوتاس العربية وإقامة مشاريع مشتركة في المستقبل القريب تهدف إلى تغطية احتياجات شركات الأسمدة الرئيسية في الأردن من المدخلات النيتروجينية.


ورافق المهندس الخشن في هذه الزيارة كل من الدكتور أحمد خليفة، ومحمد محمد الخشن نائبا رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد السيد الرئيس التنفيذي، وسامح بناني عضو مجلس الإدارة، ورئيس قطاع التمويل والاستثمار والدكتور محمد البحيري المدير التنفيذي لسلسلة التزويد وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في المجموعة.

 



 




 

 


 

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