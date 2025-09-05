مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية

الوكيل الإخباري- أكد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك أهمية المضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنسيق المشترك بين المملكتين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين الخاصين، من خلال استثمار الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم الجمعة، شدد المجلس، الذي عقد برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق عن الجانب الأردني والمهندس عبد الرحمن الثبيتي عن الجانب السعودي، على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة والانطلاق بخطوات عملية لترسيخ التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مع تفعيل الشراكات التجارية وتوسيع قنوات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.



واستعرض الحاج توفيق خلال الاجتماع، التوصيات التي أُقرت في اجتماع المجلس السابق الذي عقد في عمان خلال شهر شباط الماضي والتي شملت حزمة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وشملت المقترحات، تفعيل دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإنشاء منصة رقمية اقتصادية مشتركة، وإعادة تفعيل اللجان القطاعية الفرعية حسب كل قطاع وإحالة التحديات والحلول لها لدراستها، واقتراح فعاليات مشتركة مستقبلية، وإقرار الشعار الجديد للمجلس، وتحديد موعد الاجتماع المقبل في المملكة العربية السعودية.



وأكد، أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يُمثّل منصة استراتيجية راسخة للحوار الاقتصادي بين المملكتين، مشيداً بالدور الريادي لجلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوفير البيئة الداعمة لنمو التعاون في مختلف المجالات.