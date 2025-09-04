البرلمان العربي يثمن إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

واكد، أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام بلجيكا الثابت بمبادئ العدالة والقانون الدولي، وتُجسد موقفًا شجاعًا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واعتبر اليماحي في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن هذا الاعتراف يُمثل اعترافًا رسميًا من المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة ومحاولات فرض الاحتلال الإسرائيلي سيادته على الضفة الغربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قرار بلجيكا يعطي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء حالة الصمت ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والانتصار للقيم الإنسانية والعدالة الدولية.
كما دعا باقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو بلجيكا وتتخذ قرارات مماثلة، بما يسهم في تصحيح مسار العدالة الدولية، وإحياء الأمل في تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
