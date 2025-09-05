الجمعة 2025-09-05 10:38 ص
 

19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 19 فلسطينيا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في مدينة غزة .

اضافة اعلان


واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال خيمة نازحين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب سبعة، جراء قصف شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج وسط غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمبنى وزارة العمل بشارع الثورة غربي مدينة غزة.


كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخران في قصف شقة سكنية في عمارة الرؤيا بشارع الثورة بمدينة غزة، مثلما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال شقة في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة.


واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخران معظمهم من الأطفال جراء قصف خيمة نازحين في محيط مفترق جامعة الأزهر بمدينة غزة.


كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف شقة سكنية مقابل مستشفى الخدمة العامة غربي مدينة غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة

ةا

أخبار محلية انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد

ا

عربي ودولي ترامب يعتزم تغيير اسم البنتاغون

ا

أخبار محلية هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي

ا

أخبار محلية %84 نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في الأردن

ا

الطقس تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى الاثنين المقبل

ت

عربي ودولي نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين

روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة