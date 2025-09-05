19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة

واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال خيمة نازحين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب سبعة، جراء قصف شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج وسط غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمبنى وزارة العمل بشارع الثورة غربي مدينة غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخران في قصف شقة سكنية في عمارة الرؤيا بشارع الثورة بمدينة غزة، مثلما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال شقة في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة.
واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخران معظمهم من الأطفال جراء قصف خيمة نازحين في محيط مفترق جامعة الأزهر بمدينة غزة.
كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف شقة سكنية مقابل مستشفى الخدمة العامة غربي مدينة غزة.
