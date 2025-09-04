وول ستريت جورنال: وزراء ومسؤولون إسرائيليون قلقون من احتلال غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان حذر من أن احتلال مدينة غزة قد يؤدي إلى فرض حكم عسكري فيها، معرباً عن خشيته من المسؤولية القانونية التي قد تقع على إسرائيل في حال احتلال القطاع.
كما ذكرت أن رئيس جهاز الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة، في وقت أعرب فيه وزير الخارجية عن قلقه من الكلفة الدبلوماسية لاستمرار الحرب، مؤكداً على ضرورة الإنقاذ الفوري لأكبر عدد من "الرهائن".
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان العربي يثمن إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
شاهد - جيش الاحتلال ينشر صورة يزعم أنها لأبو عبيدة
-
أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة
-
أوكسفام: سكان غزة يخافون شبح النزوح
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,231 شهيدا
-
الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع
-
31 شهيدا بينهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة
-
أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة