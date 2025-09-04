وول ستريت جورنال: وزراء ومسؤولون إسرائيليون قلقون من احتلال غزة

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن عدداً من الوزراء والمسؤولين الأمنيين يحثون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سراً على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان حذر من أن احتلال مدينة غزة قد يؤدي إلى فرض حكم عسكري فيها، معرباً عن خشيته من المسؤولية القانونية التي قد تقع على إسرائيل في حال احتلال القطاع.