الجمعة 2025-09-05 12:07 ص
 

وول ستريت جورنال: وزراء ومسؤولون إسرائيليون قلقون من احتلال غزة

أرشيفية
 
الخميس، 04-09-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن عدداً من الوزراء والمسؤولين الأمنيين يحثون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سراً على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان حذر من أن احتلال مدينة غزة قد يؤدي إلى فرض حكم عسكري فيها، معرباً عن خشيته من المسؤولية القانونية التي قد تقع على إسرائيل في حال احتلال القطاع.


كما ذكرت أن رئيس جهاز الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة، في وقت أعرب فيه وزير الخارجية عن قلقه من الكلفة الدبلوماسية لاستمرار الحرب، مؤكداً على ضرورة الإنقاذ الفوري لأكبر عدد من "الرهائن".

 
 
