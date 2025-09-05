الجمعة 2025-09-05 02:13 م
 

النفط يتراجع عالميا للجلسة الثالثة ويتجه لخسارة أسبوعية

ا
تعبيرية
 
الجمعة، 05-09-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، لتتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع، مع تصاعد المخاوف من تخمة المعروض بعد بيانات أميركية، أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات.

اضافة اعلان


وانخفض خام برنت بنسبة 0.15 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.20 بالمئة، مسجلاً 63.35 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت 1.78 بالمئة، في حين خسر الخام الأميركي نحو 1 بالمئة.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

ل

أخبار محلية عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي

ت

أخبار محلية مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

ا

فلسطين كاتس يعلن فتح "بوابات الجحيم" في غزة

ا

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث

ت

أخبار محلية أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك

ا

أخبار محلية الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية



 
 



الأكثر مشاهدة