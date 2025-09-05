النفط يتراجع عالميا للجلسة الثالثة ويتجه لخسارة أسبوعية

وانخفض خام برنت بنسبة 0.15 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.20 بالمئة، مسجلاً 63.35 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت 1.78 بالمئة، في حين خسر الخام الأميركي نحو 1 بالمئة.
