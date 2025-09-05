النفط يتراجع عالميا للجلسة الثالثة ويتجه لخسارة أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، لتتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع، مع تصاعد المخاوف من تخمة المعروض بعد بيانات أميركية، أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.15 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.20 بالمئة، مسجلاً 63.35 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت 1.78 بالمئة، في حين خسر الخام الأميركي نحو 1 بالمئة.