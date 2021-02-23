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الثلاثاء، 23-02-2021 09:50 ص

التّشبيك بين الأكاديميا والصناعة عنوان للقاء رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بشركات وازنة في سوق العمل

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، عدداً من أصحاب ومدراء ومسؤولي شركات ومؤسسات وازنة داخل المملكة وخارجها، بهدف التشبيك بين الأكاديميا والصناعة وردم الفجوة بينهما، وبحث أُطر تعزيز سبل التعاون في مجالات الاهتمام المشترك. 

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 ويأتي اللقاء، الذي حضره نائبا الرئيس للشؤون الأكاديمية والإدارية، الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والأستاذ الدكتور محمد صبابحه، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالغفور الصيدي ومدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور عدي الطويسي، بتنظيم من مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تمتين التواصل مع أسواق العمل، والتعرف على مستجداتها وربطها بمناهج الجامعة التدريسية وبرامجها التدريبية. 


 واستعرض الرفاعي في مستهل حديثه أبرز إنجازات الجامعة وخططها مؤكداً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرةِ سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلسِ أمناء الجامعة بضرورة مواكبة التغيرات العالمية في المجال التكنولوجي، والسعي إلى بناء تشاركية فاعلة مع شركات محلية وإقليمية ودولية.


 كما وبيّن الرفاعي تطلعات الجامعة للإستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من الشركات والإفادة منها في تطوير وتحسين الخطط التدريسية وبرامج التدريب مبينا أن للجامعة لجاناً استشارية في جميع كلياتها جلُّ أعضائها من المنخرطين في أسواق العمل.


 هذا وجرت نقاشات مطوّلة حول سبل التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات، تخللها تقديم ملاحظات وأفكار من قبل المشاركين أبرزها ضرورة التواصل الدائم مع سوق العمل للوقوف على متغيراته ومتطلباته الحديثة لتطوير المناهج على ضوئها ومواءمتها لاحتياجاتها، وكذلك العناية بالمهارات التي على الطالب أن يتسلح بها قبل تخرجه.


 ويذكر أن الجامعة حقّقت خلال العام الماضي، ورغم ظروف جائحة كورونا، نجاحات غير مسبوقة تمثلت في حصولها على النجوم الخمس في جميع محاور QS Stars Rating العالمي لتكون الأولى من بين الجامعات الأردنية تنال هذا التقييم دون المرور بمراحله المتدرجة، من الثلاث نجوم إلى الخمس، والأولى في المنطقة التي تحصل على النجوم الخمس لكل محور من محاور التقييم.


 وأنها كانت الجامعة الأولى في تاريخ الجامعات الأردنية التي تحصل على الاعتماد الدولي AACSB، وواحدة من 2% من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنال الاعتماد، وبهذا تكون جميع كليات الجامعة معتمدةً اعتماداً أمريكياً.


 كما وحقّقت الجامعة المركز الأول محلياً، ولثلاث سنوات متتالية في التصنيف العربي للجامعات 2021QS ، والمركز 15 عربياً في معيار عدد الأوراق البحثية المنشورة لكل عضو هيئة تدريسية.


 كما وانتزعت الجامعة الجائزتين الثانية والثالثة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، في دورتها الأولى المخصصة لقرابة 300 ألف طالب من الجامعات الأردنية.


 وأحرزت المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة البرمجة السنوية IEEEXtreme، متفوّقة على جامعات عالمية مرموقة، كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتكنولوجيا MIT، وجامعة الينوي الأمريكية، وجامعة ماكجيل الكندية، وجامعة كلفورنيا/ بيركلي، وقادت فريقاً أردنياً للفوز بالمركز الأول على مستوى العالم بمسابقة شركة هواوي لمهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 


 




 

 


 

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