الشركة المعاصرة لتزويد المعدات - وكيل إم جي في الأردن يوُسّع انتشاره في الأسواق بالتعاون مع موقع موتري.كوم

الوكيل الإخباري
- أعلنت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات- الوكيل الحصري
لسيارات إم جي في الأردن عن التعاون الذي يجمع بينها وبين المنصة الإلكترونية موتري.كوم
، والتي أصبحت مُتاحة بنسختها الجديدة في المملكة الأردنية الهاشمية،
وهذا بغية لتطوير قطاع السيارات الإلكتروني في الأردن والدول العربية، وكذلك
لتحسين جودة الخدمات المُقدمة وجعل تجارب العملاء تتحدث عن نفسها، ناهيك عن تمكين
هوية العلامة التجارية في الأسواق المحلية. اضافة اعلان
نبذة عن إم جي
إم جي موتور هي علامة تجارية بريطانية الأصل تأسست عام 1924، وعلى
مدار السنين تمكنت الشركة من جمع التصاميم الأيقونية مع أكثر التقنيات تطوراً في
عصرنا الحالي، مما جذب إليها مُختلف الفئات من العائلات والشباب، كما تشتهر الشركة
في عالم السيارات الرياضية، ولعل أشهر سياراتها في هذا المجال هي سيارة MGB التي ظهرت في عام 1962، ناهيك عن سيارة Cyberster التي بدأت الشركة حديثاً
بالتعريف عنها.
إم جي في الأردن
تعتبر سيارات ام جي من أكثرالموديلات التي انتشرت
بشكل واسع في أسواقنا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت هذه السيارات من
الخيارات الأولى التي يتجه إليها العُملاء دون تردد، نظراً للسمعة الإيجابية
المُنتشرة بين العملاء عن جودة الخدمات المُقدمة لدى الوكيل، بالإضافة إلى متانة
السيارات وتطورها.
وكجزء من استراتيجية إم جي الأردن للحفاظ على هذا المُستوى
من الانتشار والسمعة الطيبة، فإن الشركة على تطلع دائم لبناء شراكات هادفة، وهنا جاء
موتري.كوم ليساعد على تسليط الضوء بشكل أكبر على موديلات سيارات إم جي وتصاميمها المميزة
والعصرية وتثبيت صورها في أذهان الأردنيين بشكل أعمق.
أهداف التعاون بين موقع موتري.كوم وإم جي موتور
●زيادة الوعي حول طبيعة المُنتجات والخدمات التي تُقدمها إم جي الأردن
●تعزيز الأساليب المُتبعة في عرض سيارات إم جي على المنصات الإلكترونية
●الوصول إلى أكبر عدد من العملاء في كافة أنحاء المملكة
●زيادة وعي كافة الشرائح عن قطاع السيارات في الأردن
●تسهيل عملية البحث وشراء أو تمويل سيارة جديدة
●الاستجابة لمتطلبات العملاء بسلاسة تامة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية
نبذة عن موتري.كوم
موقع موتري.كوم هو منصة إلكترونية لتسويق السيارات عبر
الإنترنت، ويَتبع هذا الموقع لشركة عبداللطيف جميل للتقنية المحدودة، حيث أُطلق في
عام 2014 في المملكة العربية السعودية، ليُصبح بعد ذلك من أبرز الأسماء المعروفة
في قطاع السيارات، إذ يُعتبر الواجهة الرئيسية التي تُعبر عن مستوى التطور
والحداثة في المنطقة العربية.
وضعت شركة موتري شعاراً واضحاً "بوابتك إلى عالم
السيارات"، وهو تماماً ما يوفره هذا الموقع عن قطاع السيارات على مستوى عالمي
ومحلي من أخبار وتقارير مُفصلة عن السيارات، وعرض لأبرز مواصفات وأسعار السيارات
الجديدة والعروض القيمة المُقدمة من الوكلاء، فضلاً عن كونه واجهة سهلت عمليات
البحث عن السيارات، ومع مرور السنوات، أصبحت منصة موتري الوجهة الأساسية للعديد من
المُستهلكين الراغبين باقتناء سيارة جديدة أو مستعملة في الأسواق السعودية.
موتري.كوم في الأردن
حتى تتمكن شركة موتري من توسيع دائرة خدماتها لتشمل
مُختلف الأسواق العربية، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السيد "أحمد
التوبة" عن إطلاق موتري.كوم في الأردن، بهدف تمكين اسم موتري كمصدر موثوق
يتضمن كافة المعلومات والخدمات التي يبحث عنها العملاء في قطاع السيارات.
ويضم موقع موتري.كوم عدداً من الأقسام المهمة، نذكر منها
قسم السيارات الجديدة والذي يستعرض كافة الموديلات المتوفرة لدى الوكلاء مع كامل
مواصفاتها وأسعارها، وقسم عروض السيارات المُقدمة من الوكلاء مع حزم من المميزات
الخاصة، إلى جانب قسم أخبار السيارات الذي يشمل آخر المستجدات حول عالم السيارات،
ومجموعة متنوعة من النصائح الخاصة للعناية بالسيارة، وأخيراً، قسم الفيديوهات الذي
ستجد فيه مراجعات السيارات التي يقدمها لكم فريق موتري للحديث حول أهم مزايا
السيارات الحديثة.