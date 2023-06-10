العبدلي يستكمل استعداداته لافتتاح فعاليات الصيف مع معرض الفنون والحرف اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة المعرض اللبناني

الوكيل الإخباري - كشف العبدلي، الوسط الحضاري للعاصمة عمّان والذي يقدم تجربة تحاكي نمط الحياة العصري، عن استكمال استعداداته وجاهزيته بالتعاون مع مؤسسة المعرض اللبناني للافتتاح المرتقب لنسخة 2023 من معرض الفنون والحرف اللبنانية الصيفي، الذي يحظى برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، والذي سيرسي مفهوماً جديداً للمعارض الفنية الصيفية التي تقام في الهواء الطلق، وسط توقعات باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار لفعالياته خلال الفترة ما بين 09-12 حزيران الجاري.

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ويشكل المعرض الذي يعتبر حدثاً استثنائياً، والذي يحتضنه العبدلي باعتباره الوجهة الأمثل للفعاليات الفنية والثقافية والحضارية، وتحديداً في منطقة الأعمال التي تضم مباني تتألف من مكاتب عالية المواصفات اختارتها كبرى الشركات لتكون مقراً لعملياتها، فضلاً عن الساحات العامة الراقية الجاذبة لمختلف أنواع الأنشطة، منصة تجمع 45 مصمماً وحرفياً لبنانياً وأردنياً لعرض إبداعاتهم ومنتجاتهم المميزة في مجال الأزياء الصيفية والإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وغيرها، كما تقدم الفرصة للزوار لعيش تجربة ترفيه وتسوق ممتعة وحافلة بأجمل القطع الفنية اليدوية التي يتميز بها لبنان والأردن.



وتأتي إقامة المعرض امتداداً لبرامج العبدلي وفعالياته وأنشطته الترفيهية الراقية التي يحرص على تنفيذها في المواسم المختلفة والتي يتفرد بها، كما أنها تأتي تجسيداً لالتزامه بخلق وتقديم تجارب استثنائية للمواطنين والمقيمين والسياح من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في وجهتهم المفضلة، والذي يدفع به قدماً عبر شراكته مع مؤسسة المعرض اللبناني، في الوقت الذي يعبر من خلال هذه الشراكة عن عمق العلاقات بين لبنان والأردن من خلال مزيج لا يضاهى من ثمار التبادل الفني والثقافي والإبداع والترفيه الذي سيترك بصمة لا تنسى.



وفي تعليق له حول هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي، المهندس عامر أحمد الطراونة: "يعتبر معرض الفنون والحرف اللبنانية عنواناً للتميز والإبداع، والذي يشرفنا أن نتعاون لإقامته في الهواء الطلق مع مؤسسة المعرض اللبناني، مستضيفين إياه في منطقة الأعمال النابضة بالحياة لدينا لتوفير منصة للفنانين والمصممين والحرفيين الموهوبين لعرض أعمالهم الفنية والتواصل مع قطاع عريض من الجمهور.

سعداء في العبدلي بأن نكون القائمين على هذه التظاهرة والاحتفالية بالفن والثقافة والابتكار، وجزءاً لا يتجزأ منها."

هذا وسيكون معرض الفنون والحرف اللبنانية الصيفي الذي يقيمه العبدلي بمثابة فرصة للزوار للاستمتاع بموسم الصيف بأجواء ترحيبية في الهواء الطلق؛ ولاستكشاف تشكيلة واسعة من الإبداعات والمنتجات المميزة التي تقدمها مؤسسة المعرض اللبناني، والمصنوعة على يد نخبة من المصممين والحرفيين الموهوبين، والتي تلبي مختلف الأذواق.



ويشار إلى أن الشراكة والتعاون ما بين العبدلي ومؤسسة المعرض اللبناني تندرج في إطار الرؤية المشتركة لكلا الطرفين، والمتعلقة بتعزيز الإبداع والارتقاء بسويته عبر التبادل الثقافي والفني الذي يجمع أفضل المواهب؛ لتقديم تجربة ترفيه وتسوق لا تضاهى ضمن فعالية من المخطط لها أن تكون الأبرز في أجندة الفعاليات الصيفية لهذا العام.