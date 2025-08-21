تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

09:35 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الخميس، 2976 طنًا، منها 1806 أطنان خضار، و729 طنًا فواكه، و143 طنًا من الورقيات.





وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:



الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشًا



البصل الناشف بين 10 و25 قرشًا



البطاطا بين 15 و40 قرشًا



البندورة بين 5 و10 قروش



الجزر بين 40 و60 قرشًا



الخيار بين 30 و50 قرشًا



الزهرة بين 35 و65 قرشًا



الليمون بين 100 و150 قرشًا



الموز البلدي بين 60 و90 قرشًا