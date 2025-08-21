تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:
الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشًا
البصل الناشف بين 10 و25 قرشًا
البطاطا بين 15 و40 قرشًا
البندورة بين 5 و10 قروش
الجزر بين 40 و60 قرشًا
الخيار بين 30 و50 قرشًا
الزهرة بين 35 و65 قرشًا
الليمون بين 100 و150 قرشًا
الموز البلدي بين 60 و90 قرشًا
-
