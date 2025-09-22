الإثنين 2025-09-22 03:47 م
 

القدس للتأمين تستضيف لقاءً خاصاً لوسطاء ووكلاء تأمين في فندق الريتز كارلتون

القدس للتأمين تستضيف لقاءً خاصاً لوسطاء ووكلاء تأمين
 
الإثنين، 22-09-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   استضافت شركة القدس للتأمين مساء الثلاثاء 16 أيلول 2025 لقاءً مميزاً في فندق الريتز كارلتون – عمّان، جمع بعض شركاءها من وسطاء ووكلاء التأمين، بمشاركة عدد من كادر شركة التأمين العربية، وحضور أكثر من 96 شخصاً.

شهد اللقاء حضور رئيس مجلس إدارة القدس للتأمين السيد محمد عليان، والرئيس التنفيذي السيد عماد مرار، وعدد من مسؤولي الشركة، وتضمّن استعراضاً شاملاً للخدمات والحلول التأمينية التي تقدمها "القدس للتأمين"، مثل خدمة مطالبات حوادث المركبات الرقمية "لبابك" المتوفرة عبر تطبيق القدس للتأمين، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستحواذ على حصة 72% من شركة التأمين العربية - الأردن، والشرح عن قسم الأعمال غير المباشرة لدى الشركة والخدمات التي يقدمها.

وخلال كلمته، رحّب السيد محمد عليان بالحضور مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت أحداثاً محورية أبرزها إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، والانتقال للمقر الجديد، والاحتفال بخمسين عاماً على تأسيس الشركة، ورفع رأس المال إلى 16 مليون دينار، إلى جانب صفقة الاستحواذ على شركة التأمين العربية. وأكد أن هذه الإنجازات تشكّل خطوات ثابتة نحو مزيد من النمو والتميز والاستقرار. 

من جانبه، أوضح السيد عماد مرار أن صفقة الاستحواذ تمثل خطوة أولى على مسار اندماج الشركتين، مما سيؤدي إلى تكوين كيان مالي أكبر وأكثر قدرة على مواجهة التحديات، كما طمأن الوسطاء على محافظهم التأمينية لدى التأمين العربية، ووعدهم بخدمات أرقى ودعم أكبر.

كما قدم السيد سهل المدانات، مدير أول دائرة تطوير الأعمال، والسيد باسل محمد، مدير أول دائرة تكنولوجيا المعلومات والابتكار عرضان تناولا فيهما الخدمات التي تقدمها الشركة خصوصاً الرقمية منها.
 
واختتم اللقاء بجلسة حوارية مفتوحة مع الوسطاء والوكلاء، أكدت على التزام الشركة بالعمل جنباً إلى جنب معهم من أجل مستقبل أكثر نجاحاً واستقراراً.

