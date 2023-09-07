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الخميس، 07-09-2023 02:03 م

"المركزية لكزس" تطلق أحدث سيارات الـ "كروس أوفر" الفاخرة في الأردن: لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات

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الوكيل الإخباري - أطلقت "المركزية لكزس" الجيل الخامس الذي طال انتظاره من سيارة لكزس آر إكس في الأردن ضمن حملة "لا تساوِم"، داعيةً عملاءها إلى تبنّي الأداء المميز، والتصميم المعاد تصوره، والراحة المُطلقة لأحدث سيارات الـ"كروس أوفر" الفاخرة. ومع سعر يبلغ 82,000دينار أردني، فإن لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات هي أكثر من مجرد وسيلة نقل؛ إذ إنها بوابة للحظات والرحلات التي لا تنسى.

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وطوال مدة الحملة، يمكن لعشاق لكزس الاستفادة من كفالة لمدة سبعة أعوام أو 150,000 كم على بطارية الهايبرد (أيهما يأتي أولًا)؛ وكفالة السيارة لمدة أربعة أعوام أو 100,000 كم (أيهما يأتي أولًا)؛ ومجموعة الخدمات الحصرية التي تبلغ مدتها أربعة أعوام، والتي تشمل خدمات الترخيص والتسجيل والصيانة السنوية، مما يتيح للعملاء "تجربة مذهلة" مع منحهم كفالة خاصة بالصيانة.


مدعومةً بمجموعة نقل حركة هايبرد سعة 2.5 لتر، توفر لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات قوة قدرها 247 حصانًا @6000 دورة في الدقيقة، وعزم يبلغ 239 نيوتن- متر @4400 دورة في الدقيقة، مما يضمن تسارعًا لا مثيل له وتجربة قيادة ديناميكية وصديقة للبيئة. وبفضل قدرتها على الدفع الكلي، مصحوبةً بناقل الحركة ذو التعشيق المستمر (CVT)، مع كفاءة مميزة في استهلاك الوقود، فإن لكزس آر إكس مستعدة للتألق على طرقات المناطق الحضرية وذات التضاريس الصعبة الملائمة للمغامرات على حدّ سواء.


تعدّ لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات تحفة فنية حقيقية في التصميم؛ حيث توفر وقفة أكثر جرأة تخطف الأنظار على أي طريق.

وتتميز السيارة بالتناغم بين الأناقة والحداثة؛ إذ يُظهر المظهر الخارجي صورة ظلية أكثر سلاسة مع أضواء أمامية LED ثلاثية أكثر أناقة ووضوحًا وأُفقيةً، وإطارات من سبائك معدنية فاخرة قياس 21 إنشًا.

 

ويوفر السقف البانورامي للركاب مناظر خلابة، بينما يمنح الباب الخلفي الكهربائي المزود بمستشعر القدم راحة قصوى. تضم مقصورة السيارة الفخمة والعملية ميزات متطورة، بما يشمل نظام الوسائط المتعددة بشاشة تعمل باللمس مقاس 14 إنشً اي توافق مع نظاميْ أبل كار Apple CarPlay® و أندرويد أوتو Android Auto™ ، ومقاعد من الجلد شبه الأنيلين، ومكيّف هواء وتدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى مساحة تخزين واسعة لاستيعاب الأشياء الأكبر حجمًا.


لطالما كانت لكزس رائدة في مجال سلامة السيارات، ويتجلى ذلك في نظام لكزس للسلامة + لمزيد من راحة البال في كل رحلة. ويتضمن الطراز مجموعة من ميزات الأمان، بما يشمل 12 وسادة هوائية، ونظام الفرامل مانعة الانغلاق (ABS)، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC)، ونظام الأمان قبل التصادم (PCS)، وغير ذلك الكثير، مما يضمن حماية كل شخص داخل السيارة وخارجها في جميع الأوقات.

وإلى جانب ذلك، تتخطى لكزس حدود التقنية مع آر إكس؛ حيث تقدم نظام مساعد الاصطفاف المتقدم، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وشاشة الرؤية البانورامية، ونظام مساعد تتبع المسار (LTA)، وحساس رصد النقطة العمياء (BSM)، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام فرامل حركة المرور الخلفية (RCTB)، من بين العديد من الميزات الأخرى.


تتوفر سيارة لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات في معرض "المركزية لكزس" في شارع مكة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.


 




 

 


 

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