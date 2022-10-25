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الثلاثاء، 25-10-2022 12:55 م

"المركزية ياماها" تستعين بخبرات عالمية احترافية لتعزيز معرفة ملّاك دراجاتها النارية بالقيادة الجيدة والآمنة

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الوكيل الإخباري - انطلاقًا من التزامها بتقديم تجارب قيادة فائقة القدرة وعالية السلامة والأمان في آنٍ معًا، استعانت "المركزية ياماها" بالمدرّب العالمي الرسمي لحلبة سلفرستون روب غريغوريل عقد جلسات توعوية حول قيادة الدراجات النارية لملّاك دراجاتها النارية يوميْ الجمعة والسبت 21 و22 تشرين الأول الجاري في حلبة منجا الدولية.

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غطّت الجلسات مواضيع مختصة في مجال قيادة دراجات ياماها، وشهدت مشاركة مجموعة كبيرة من مُلّاكها، والذين أتيحت لهم فرصة تعميق معارفهم وتنمية مهاراتهم في قيادة الدراجات النارية، وبالتالي تعزيز سلامتهم وأمانهم، وتمكينهم من نقل ما تحقق لهم من وعي لأقاربهم ومجتمعاتهم.
تشكّل هذه الجلسات جزءًا من جهود الشركة المستمرة نحورفع الوعي لدى أفرادها ومستهلكيها والمجتمع ككل بمبادئ قيادة الدراجات النارية، وإثرائهم بالخبرات والمعارف الدولية في هذا المجال، وتحسين تجربة قيادة الدراجات بشكلٍ عام.


وحول ذلك، علّق فارس حدّاد؛ المدير العام لـ "المركزية ياماها"، قائلًا:"لا يقف التزام ياماها عند تزويد مُلّاك الدراجات النارية بأفضل تجربة قيادة وأعلى معايير السلامة على الطرقات فحسب، وإنّما تنتقل به إلى تزويدهم بالخدمات المُعزِّزة لتجاربهم خارجها، ولا سيما برفع وعيهم وتعزيز معرفتهم بقيادة الدراجات النارية وأساسياتها السليمة.

ونحن سعيدون جدًا باستضافة المدرّب روب غريغوري لتقديم هذه الجلسات وجلبنا للخبرات العالمية لعملائنا الأوفياء". 

 









 




 

 


 

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