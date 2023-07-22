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السبت، 22-07-2023 01:38 م

المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تسلم الجائزة الكبرى لحملة مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية

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الوكيل الإخباري - قامت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو بتسليم الجائزة الكبرى لحملة مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية التي أقيمت بالتعاون مع إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنيةاضافة اعلان

_ الجيش العربي \ مجموعة الراية الإعلامية.
 
وقام السيد ميشيل الصوص مشرف دائرة المبيعات لدى الشركة بتسليم الجائزة الكبرى وهي عبارة عن MG5 لرابحها السيد خليل محمد خليل النجار.
 
سعداء بهذه الشراكة مع إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي\مجموعة الراية الإعلامية، وهدفنا أن تصبح إم جي الخيار الأول في السوق الأردني.
 
تتميّز "إم جي موتور‘ بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به. وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل. وتشكّل عروض ’إم جي‘ في الأردن مثالاً واحداً فقط على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء للحد الأقصى من تجربة مُلكية ’إم جي‘.
 
ولقد كسبت ’إم جي‘ سمعة لا تُنافس لجهة توفير قيمة عالية جداً لعملائها، وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.

 




 

 


 

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