انتصار قانوني لشيرين عبد الوهاب ضد "روتانا"

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برفض الطعن الذي قدمته الشركة في النزاع القضائي بينها وبين الفنانة المصرية، ما يثبت أحقيتها في إصدار أعمالها بحرية.

وأكد المحامي ياسر قنطوش أن الحكم يضمن لموكلته الحق في التعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت روتانا بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.



ويأتي الحكم تتويجًا لسلسلة من الأحكام السابقة التي أنصفت شيرين، خاصة في قضية حذف بعض أغانيها من "يوتيوب"، والتي حصلت فيها على تعويض مالي بقيمة 2 مليون جنيه.



الخلافات تعود إلى نزاع قديم حول بنود عقد إنتاج فني، تطورت لاحقًا إلى مسار قانوني طويل، انتهى اليوم بانتصار حاسم للفنانة المصرية.