انتصار قانوني لشيرين عبد الوهاب ضد "روتانا"

وأكد المحامي ياسر قنطوش أن الحكم يضمن لموكلته الحق في التعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت روتانا بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.
ويأتي الحكم تتويجًا لسلسلة من الأحكام السابقة التي أنصفت شيرين، خاصة في قضية حذف بعض أغانيها من "يوتيوب"، والتي حصلت فيها على تعويض مالي بقيمة 2 مليون جنيه.
الخلافات تعود إلى نزاع قديم حول بنود عقد إنتاج فني، تطورت لاحقًا إلى مسار قانوني طويل، انتهى اليوم بانتصار حاسم للفنانة المصرية.
-
أخبار متعلقة
-
"الجونة السينمائي" يحتفي باليوبيل الذهبي للفنانة يسرا
-
بعد ضجة حلقة عزة سعيد.. إدوارد يحذفها ويقدم اعتذاراً رسمياً
-
حقيقة وفاة الفنان التركي إبراهيم تاتلس
-
حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة
-
استدعاء عمرو أديب للتحقيق
-
تصدرت المنصات.. ماذا اهدى محمد سامي لمي عمر؟ صور
-
فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
-
سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر