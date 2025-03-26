بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية والشركاء الدائمون شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تواصل العطاء من خلال حملة "الخير معكم بزيد"

وقد شملت عملية التوزيع مناطق: عجلون، السلط، العقبة، البقعة، الزرقاء، إربد، مادبا، وعمان، وذلك بهدف دعم العائلات وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود ماكدونالدز الأردن المستمرة في دعم المجتمع المحلي، والمساهمة في مساعدة الأسر الأقل حظاً.
يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تتبنى نهجاً فريداً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية، تطلق خلاله حملات وبرامج إنسانية، منها موسمي وآخر بحسب الحاجة للوصول إلى أكثر احتياجات الأسر العفيفة أهمية وتلبيتها.
كما أن الشركة الأردنية تعتبر أن تكون نسبة الأردنيين من موظفيها 100%، والاعتماد على موردين محليين، وغيرها من الخطوات؛ في صميم مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.
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