بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية والشركاء الدائمون شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تواصل العطاء من خلال حملة "الخير معكم بزيد"

08:14 م

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الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، واستكمالاً للعديد من الحملات الخيرية والإنسانية التي تتبنّاها، أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية والشركاء الدائمون حملة "الخير معكم بزيد"، استهدفت من خلالها عدداً من محافظات ومناطق المملكة، وتم خلالها توزيع 8000 طرد غذائي للأسر العفيفة والمحتاجة في مختلف محافظات المملكة، وبتكلفة إجمالية بلغت 160 ألف دينار. اضافة اعلان





وقد شملت عملية التوزيع مناطق: عجلون، السلط، العقبة، البقعة، الزرقاء، إربد، مادبا، وعمان، وذلك بهدف دعم العائلات وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.



وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود ماكدونالدز الأردن المستمرة في دعم المجتمع المحلي، والمساهمة في مساعدة الأسر الأقل حظاً.



يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تتبنى نهجاً فريداً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية، تطلق خلاله حملات وبرامج إنسانية، منها موسمي وآخر بحسب الحاجة للوصول إلى أكثر احتياجات الأسر العفيفة أهمية وتلبيتها.



كما أن الشركة الأردنية تعتبر أن تكون نسبة الأردنيين من موظفيها 100%، والاعتماد على موردين محليين، وغيرها من الخطوات؛ في صميم مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.