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الثلاثاء، 30-08-2022 03:13 م

برعاية سمو ولي العهد، جامعة الحسين التقنية تحتفل بتخريج الفوج الثاني من طلبتها

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الوكيل الإخباري - مندوبًا عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، رعى وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة جامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسّسة ولي العهد، أمس، ممن اجتازوا جميع متطلبات حصولهم على الدرجة التقنيّة المتوسطة أو درجة البكالوريوس.

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وكان الحفل قد أقيم بحضور رئيس الجامعة، الدكتور إسماعيل الحنطي، وعدد من كبار الضيوف، وشركاء الجامعة من مختلف القطاعات، والهيئة الأكاديميّة والإداريّة للجامعة، وطلبتها الخرّيجين وذويهم.


وشملت مراسم الحفل مسيرًا لموكب التخريج في مجمع الملك الحسين للأعمال تتقدمه موسيقات القوات المسلحة الأردنيّة، وعرضًا لنشيد الجامعة وعدد من الفقرات التي وثقت مسيرة الخريجين، ومقطوعات موسيقية وغنائية قدمتها فرقة وكورال مركز هيا الثقافي، وكلمة رئيسية توجيهية قدمها المهندس غسان نقل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد والرئيس التنفيذي لمجموعة فاين، بالإضافة إلى كلمة رئيس الجامعة، وكلمة الخرّيجين التي قدمها الخريجان أمل الشباطات وليث البدور.


وخلال كلمته؛ أكد رئيس الجامعة أن تأسيس جامعة الحسين التقنية، كإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، جاء لتحقيق رؤية سمو ولي العهد في تمكين الشباب الأردني من امتلاك المهارات والكفايات اللازمة للاستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت متاحة اليوم بفضل التطورات المتلاحقة للثورة الصناعية الرابعة، وأن الجامعة تحتضن الجاهزية لسوق العمل كهدف أساسي للتعليم.


كما أشار إلى الخطوات المتسارعة التي خطتها الجامعة في الفترة الأخيرة حيث تضاعف عدد طلبة الجامعة بنسبة 100 بالمائة، كما تضاعفت رقعة المساحة المبنية للجامعة مع افتتاح مباني الجامعة الجديدة لحساب المختبرات والمساحات التعليمية الحديثة، وتوسّعت شبكة شركاء الجامعة من القطاع الخاص لتزيد على 120 شركة توفّر فرص التدريب العملي والتشغيل للطلبة.


وأضاف أن الجامعة تمكّنت من فتح آفاق جديدة للتبادل الطلابي والبحثي من خلال اتفاقيّات تعاون مع جامعات عالميّة، ووصلت نسب تشغيل الخريجين إلى 100 بالمائة، كما تم إطلاق برنامج تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني HTU+ ليكون منارة لتحديث منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتم افتتاح أكاديمية الطاقة الألمانيّة، لتساهم في تعزيز توجّه الأردن نحو الطاقة المتجدّدة والاستدامة.


تلا ذلك مراسم تكريم الطلبة الخرّيجين من قبل مندوب راعي الحفل ورئيس الجامعة، بدءًا بتسليم جوائز أوائل الدرجات العلميّة، والتي حصل عليها الطالب محمد عبد الله البو، الأوّل على الدرجة التقنيّة، والطالبة بيان عامر بلّوط، الأولى على درجة البكالوريوس.


يُذكر أن جامعة الحسين التقنيّة هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تأسّست عام 2016 لتعزيز التعليم التقني في الأردن، وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة التقنيّة المتوسّطة في تخصّصات الهندسة وعلم الحاسوب، وتتّخذ من مجمّع الملك الحسين للأعمال في عمّان مقرًّا لها

 

 

 

















 




 

 


 

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