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السبت، 26-06-2021 01:16 م

يضم الفندق 300 غرفة فندقية منها 23 جناحًا فندقيًا

بعد زيارة ولي العهد لمشروع سرايا العقبة..إيجل هيلز تعلن عن إطلاق فندق ومنتجع ويستن سرايا العقبة

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الوكيل الاخباري - تزامنًا مع افتتاح مدينة سرايا العقبة المائية "ووتربارك" بتاريخ 2/7 التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي نهاية عام 2018 والتي ستفتح أبوابها للزوار بتاريخ 3/7، فقد كشفت شركة "إيجل هيلز" للاستثمار والتطوير العقاري، عن إطلاق فندق ومنتجع "ويستن سرايا العقبة" من فئة الخمس نجوم في محافظة العقبة، وذلك ضمن عدة مشاريع استثمارية مشابهة تديرها "إيجل هيلز" في الأردن.

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ويأتي الإعلان عن إطلاق الفندق، بعد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للمشروع، وبالتزامن مع افتتاح مدينة سرايا العقبة المائية "ووتربارك" في الثاني من تموز المقبل.


ويقع الفندق الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي والديناميكي على شاطئ البحر الأحمر، ضمن مشروع سرايا العقبة الممتد على مساحة 634,000 متر مربع، وعلى مقربة من العديد من الأماكن التاريخية في المدينة.


ويضم الفندق 300 غرفة فندقية منها 23 جناحًا فندقيًا و450 متر مربع من مساحة قاعة المناسبات صممت جميعها بإطلالة بحرية خلابة، إضافةً إلى الحدائق المميزة ومطل شاطئ العقبة والبحيرة الشاطئية الخاصة بسرايا العقبة التي تضيف بدورها سحر خاص إلى إطلالة الغرف والأجنحة في المنتجع.


ويضم الفندق الذي يوفر وسائل الراحة والترفيه كافة ضمن أعلى مستويات الجودة والمعايير العالمية، العديد من المرافق مثل برك السباحة والشاطئ الخاص ونوادٍ صحية للياقة البدنية والاسترخاء وأخرى مخصصة للأطفال.


كما يحتوي الفندق على مجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمنتجع الصحي العالمي، والمحلات التجارية، وقاعات للاجتماعات والحفلات، ومسابح خاصة لتكون تجربة الضيوف مثالية ومتكاملة.


وتعمل الشركة على تجهيز مساحات الفندق كافة بأفخر وأجود أنواع المفروشات لإضفاء الراحة لدى الضيوف وتعزيزاً لجماليات المكان.


ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تجاوزت 110 مليون دينار أردني، حيث استثمرت إيجل هيلز ما قيمته 75 مليون دينار أردني في المشروع حتى الآن، وسيتم استثمار ما بين 40 إلى 50 مليون دينار أردني مخصصة لإكمال عمليات التشطيب والتأثيث خلال الـ 25 شهرًا القادمة لحين إكمال المشروع والانتهاء منه، وعليه سيتمكن فندق ويستن سرايا العقبة من استقبال زواره ونزلائه في غضون فترة 25 شهر من الآن.


ويعد الفندق، الذي يعزز سوق العمل الأردني من خلال توفير 350 فرصة عمل، أحد استثمارات شركة "إيجل هيلز" المتخصصة في التطوير العقاري ومقرها الرئيسي أبو ظبي، وذلك في إطار خطتها لتطوير وإنعاش عدد من المدن التي تشهد بنيتها الاقتصادية والعمرانية تطورًا ونموًا لتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات والتغيرات العالمية.


وتعمل الشركة حاليًا على تطوير وإدارة أربعة مشاريع ضخمة في الأردن ثلاثة منها في العاصمة عمان، وهي فندق "ورزيدنسز سانت ريجيس"، وفندق "دبليو "، وشقق "ذا سكاي لاين ريزيدنسز" المخدومة من “دبليو”، وسرايا العقبة وقرية الراحه في محافظة العقبة.

 




 

 


 

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