انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 62.07 دولار للبرميل الواحد.





وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 92 نقطة، ليصل إلى 46603 نقاط، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 153 نقطة ليصل إلى 22788 نقطة.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 6714 نقطة.

