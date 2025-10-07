انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 92 نقطة، ليصل إلى 46603 نقاط، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 153 نقطة ليصل إلى 22788 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 6714 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار
-
الذهب يحطم رقماً قياسياً عالمياً
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية