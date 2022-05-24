الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

توصية بحفز الإنتاج وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط قطاع غزة

الصفدي: المنظومة الدولية أثبتت أنها هشة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والخضير والعويدي والعبابنة والزيادة

بريطانيا: لا نخطط لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

قرابة ربع مليار دينار دفعها الأردنيون على السفر في 4 اشهر

رويترز: محمد بن سلمان يزور الأردن قريباً

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

الثلاثاء، 24-05-2022 02:53 م

بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥

WhatsApp Image 2022-05-24 at 2.34.25 PM


الوكيل الإخباري - الشركة الاردنية للطيران و بمناسبة عيد الإستقلال 76 تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥ على متن خطوطها مع تطبيق الشروط و الأحكام كما و ترفع أسمى ايات التهاني والتبريكات للمقام السامي  بهذه المناسبة الوطنية سائلين الله عز وجل 
ان يحفظ الأردن ملكًا و شعباً وان يعيد عليه هذه المناسبه بالخير و اليمن و البركات وكل عام والوطن و قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالف الف خير

اضافة اعلان


الشروط والأحكام : 


ان يكون من مواليد 25-5 فقط 
استلام وحجز التذكرة يوم 25-5  
صلاحية التذكرة للسفر لغاية 30-6-2022  
التذكرة غير شاملة الضرائب 
السفر على جميع الوجهات المتوفرة حاليا 
كل تذاكر السفر تشمل الأنطلاق من عمان فقط  
التذكرة لا تستبدل بقيمة مالية او غيرها  
التذاكر صالحة للسفر ذهاب واياب  
تطبق الشروط والأحكام

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يعيد إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية

EH-PR-Linkedin-744x400-2 (1)

إيجل هيلز الأردن تشارك الأردنيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال السادس والسبعين

zainneww

زين الشريك الاستراتيجي لبطولة ريد بُل هاف كورت 3X3 لكرة السلّة

24-55

زين تُتيح خدمة الدفع المُيسّر لعملاء كابيتال بنك على متجرها الإلكتروني (Zain eShop)

Huawei -23-05-2022

HUAWEI MateBook D 15 : حاسوب محمول يجمع بين قوة الأداء وروعة التصميم والتقنيات المبتكرة

OPPO

OPPO تتيح الفرصة لمستخدمي هواتفها في الأردن لقاء مؤثريهم المفضلين

أخبار متعلقة
airp

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 1.8 مليون مسافر مع نهاية نيسان 2022