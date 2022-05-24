بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥

الوكيل الإخباري - الشركة الاردنية للطيران و بمناسبة عيد الإستقلال 76 تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥ على متن خطوطها مع تطبيق الشروط و الأحكام كما و ترفع أسمى ايات التهاني والتبريكات للمقام السامي بهذه المناسبة الوطنية سائلين الله عز وجل

ان يحفظ الأردن ملكًا و شعباً وان يعيد عليه هذه المناسبه بالخير و اليمن و البركات وكل عام والوطن و قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالف الف خير

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الشروط والأحكام :



ان يكون من مواليد 25-5 فقط

استلام وحجز التذكرة يوم 25-5

صلاحية التذكرة للسفر لغاية 30-6-2022

التذكرة غير شاملة الضرائب

السفر على جميع الوجهات المتوفرة حاليا

كل تذاكر السفر تشمل الأنطلاق من عمان فقط

التذكرة لا تستبدل بقيمة مالية او غيرها

التذاكر صالحة للسفر ذهاب واياب

تطبق الشروط والأحكام



