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بنك الإسكان الراعي الذهبي لمؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق

بل
بنك الإسكان
الإثنين، 28-10-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   قدّم بنك الإسكان رعايته الذهبية لمؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق" لعام 2024، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز على مدار يومين في فندق موفنبيك- البحر الميت، وبتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية. 

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وحضر المؤتمر حشد من المعنيين من الكوادر الإدارية والفنية والعاملين في مجال التأمين الصحي والأدوية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة من الأردن والمنطقة.


وجاءت رعاية البنك للمؤتمر تعزيزاً لدوره كعضو في الهيئة العامة للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وتماشياً مع نموذج عمل وأهداف برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية والذي يَسعى البنك من خلاله إلى تقديم الدعم والتمكين المستمر للجمعيات والمؤسسات الوطنية الهادفة والفعاليات الهامة، خاصة التي تُعنى بتطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة وشمولية خدمات الرعاية الصحية. 


ويشار إلى أن المؤتمر ناقش عبر فعالياته مواضيع متنوعة هدفت لخلق جهد فاعل ومشترك بين مختلف القطاعات للوصول لمنظومة صحية متكاملة وذات أهداف إنسانية نبيلة، تحقق للمملكة مكانة متقدمة على خريطة العالم الصحية. هذا وتختص الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية التي تأسست في عام 1990، بتحقيق التوازن في منظومة التأمين الصحي في الأردن بما يضمن مصالح جميع الأطراف وبكلفة عادلة.


وأقام البنك جناحاً على هامش المؤتمر، أطلع من خلاله المشاركين والمهتمين في قطاع الرعاية الصحية على أبرز خدمات ومنتجات البنك المصرفية وخاصة الرقمية منها.

 
gnews

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