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الأربعاء، 22-03-2023 09:14 ص

بنك الإسكان يدعم بطلة منتخب التايكواندو الأردنية جوليانا الصادق

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الوكيل الإخباري - تبنّى بنك الإسكان دعم لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو البطلة الأردنية جوليانا الصادق، الحائزة على العديد من الميداليات والإنجازات في بطولات محلية ودولية، المتصدرة للتصنيف العالمي في وزن 67 كيلوغرام، وتحتل المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي في الوزن نفسه، والمركز الأول في تصنيف الأوزان العالمية، حيث سيسهم هذا الدعم في تعزيز استعداد الصادق لاستكمال جاهزيتها للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس خلال العام المقبل 2024.
ويأتي هذا الدعم في إطار برامج استراتيجية بنك الإسكان للمسؤولية المجتمعية الداعمة للقطاعين الرياضي والنسائي؛ إيماناً منه بقدرات المرأة الأردنية وتأكيداً على دعمه المتواصل للتمكين النسوي عموماً وفي المجال الرياضي خصوصاً، وضمن إطار حرصه على دعم ومساندة مختلف المؤسسات والمنتخبات والأندية والأبطال والمواهب الرياضية الأردنية.

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كما يعبر دعم بنك الإسكان للبطلة الصادق عن إيمانه بأهمية تمكين الاتحاد الأردني للتايكواندو من إثراء سجله الحافل بالإنجازات التي كان آخرها نيل جائزة أفضل اتحاد في العالم من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو للعام 2022.
ويشار إلى أن الصادق التي تمارس اللعبة منذ سن الخامسة، والحاصلة على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من الجامعة الأردنية، تمتلك في رصيدها العديد من الجوائز والميداليات أبرزها: ذهبية بطولة آسيا للتايكوندو 2022 في كوريا، ذهبية الجولة الأخيرة من جائزة الكبرى في السعودية 2022، وذهبية بطولة آسيا للتايكوندو 2021 في بيروت، وفضية بطولة آسيا للتايكوندو 2019 في هوشي، وذهبية بطولة التايكوندو في الألعاب الآسيوية 2018 تحت وزن 67 كغم سيدات، وبرونزية منافسات بطولة الجائزة الكبرى جولة موسكو 2018، وبرونزية مسابقات التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2013 في باليمباغ، فضلاً عن حصولها مؤخراً على ذهبية النسخة التاسعة من بطولة الحسن للتايكواندو التي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بتنظيم من اتحاد اللعبة.


 




 

 


 

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