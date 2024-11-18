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بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

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بنك الإسكان
الإثنين، 18-11-2024 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   رعى بنك الإسكان اللقاء الحواري الذي عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني مع رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بحضور أعضاء المنتدى المستثمرين والاقتصاديين من مختلف الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، في فندق الريتز كارلتون، يوم الأحد 10/11/2024. وقد تضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المواضيع الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني دعما لعملية صنع القرار، ورسم السياسات. 

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وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا اللقاء، حرصاً من البنك على دعم الهيئات والمؤسسات والفعاليات والمنتديات التي تسعى إلى دعم وتمكين القطاع الاقتصادي، وتقديراً من البنك لدور منتدى الاستراتيجيات الأردني، باعتباره مركزاً للفكر الاقتصادي يهدف إلى توفير مساحة للحوار البناء والعلمي المبني على الحقائق بهدف رفع الوعي الاقتصادي، وتعزيز المشاركة في صنع القرار، وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى اقتصاد قوي وتنافسي ومزدهر ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو والتنمية.  


وناقش المشاركون جملة من المقترحات لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ومنها الحديث عن أهمية مؤشرات قياس الإنجاز في تطوير القطاع العام باعتباره عنصرا أساسيا في نجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية كالعمل غير المنظم، والمشاريع الاستثمارية، والانفاق الرأسمالي، والسوق المالي، والطاقة، والأمن الغذائي، وغيرها من الأمور.  


وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد تأسس في العام 2012 ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث يضم المنتدى مؤسسات وشركات فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي

 
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