طفرات وراثية تهدد 17 مليون أمريكي بالسرطان

الوكيل الإخباري- حذر باحثون في كليفلاند كلينك من أن نحو 17 مليون أمريكي يحملون طفرات جينية تزيد خطر الإصابة بالسرطان، وهو رقم أكبر مما كان يُعتقد سابقا.



وأفاد الفريق، في بيان نُشر بالتزامن مع دراسة جديدة شملت أكثر من 400 ألف شخص، أن الطفرات المكتشفة، التي يزيد عددها عن 3400 طفرة، قد تؤثر على الأفراد بغض النظر عن تاريخهم الشخصي أو العائلي مع المرض.

وقال الدكتور جوشوا أربسمان، طبيب الأمراض الجلدية بالمركز الطبي: "لطالما اقتصرت الاختبارات الجينية على الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي قوي أو مؤشرات عالية الخطورة. تظهر نتائجنا أن العديد من الأشخاص الذين يحملون متغيرات ممرضة لا تنطبق عليهم هذه المعايير، ما قد يؤدي إلى فقدان فرص الكشف المبكر والوقاية".



وتأتي النتائج في وقت يشهد فيه ارتفاع معدلات الإصابة المبكرة بالسرطان بين الشباب الأمريكيين، بما في ذلك سرطانات الثدي والقولون والمستقيم. وأوضح الباحثون أن النتائج تؤكد أهمية الفحص الدوري للسرطان، وتشير إلى ضرورة إجراء الاختبارات الجينية حتى للأشخاص الذين لا ينتمون لمجموعات عالية الخطورة.



يُشخّص نحو مليوني أمريكي سنويا بنوع من أنواع السرطان، ويعاني حوالي واحد من كل ثمانية مرضى من طفرة جينية وراثية مرتبطة بالسرطان، وفق دراسة "مايو كلينك" عام 2020. كما سُجّلت 36.7 مليون حالة جديدة بين 2003 و2022، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وتتوقع الجمعية الأمريكية للسرطان هذا العام أكثر من مليوني حالة جديدة و618 ألف حالة وفاة، أي نحو 1700 حالة وفاة يوميا، مع كون سرطانات الثدي والبروستات والرئة الأكثر شيوعا.



ويظل سرطان الجلد الميلانيني أيضا مصدر قلق، حيث من المتوقع أن يصاب به 104960 شخصا ويسجّل 8430 حالة وفاة في 2025، وفق المعهد الوطني للسرطان. وأكد الباحثون سابقا أن الاستعداد الوراثي للإصابة بسرطان الجلد الميلانيني أعلى بـ 7.5 مرات مقارنة بتقديرات الإرشادات الوطنية.



وقال الباحث ني ينغ ني: "معرفة انتشار المتغيرات الجينية لدى عامة السكان تمنحنا صورة أوضح، دون أي افتراضات مسبقة مبنية على نمط الحياة أو التاريخ العائلي، ما يعزز القدرة على الكشف المبكر وتحسين فرص الوقاية".