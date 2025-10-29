اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أجراها علماء يابانيون عن مؤشر بيولوجي يدل على تسارع شيخوخة الدماغ.



قالت مجلة Neuropsychopharmacology إن علماء من جامعة فوجيتا ومعهد طوكيو للعلوم الطبية تمكنوا من تحديد مؤشر بيولوجي في الجسم يدلّ على تسارع شيخوخة الدماغ، قد يكون مرتبطا باضطرابات القلق.

اضافة اعلان



وخلال الدراسة، حلّل الباحثون بيانات وراثية وطبية من 17 نموذجا من فئران التجارب التي تعاني اضطرابات عصبية ونفسية متنوعة، واكتشفوا لدى تلك الحيوانات ظاهرة تُعرف باسم "فرط النضج" في منطقة الحُصين، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن العاطفة والذاكرة.



وأظهرت النتائج أن الخلايا العصبية في الحصين تنضج وتشيخ بسرعة غير طبيعية لدى تلك النماذج، ما يرافقه سلوكيات قلق وضعف في التنظيم العاطفي.



ووفقا لكبير الباحثين، هيديو هاغيهارا، فإن هذا النضج المتسارع للحصين "قد يشكّل آلية جزيئية مشتركة تقف وراء اضطرابات القلق والاكتئاب والفصام".



ويأمل العلماء أن يساهم هذا المؤشر الجديد في تحسين تشخيص الاضطرابات النفسية المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للدماغ، ويمهّد لتطوير علاجات وقائية أكثر دقة لهذه الحالات.



وفي سياق متصل، كانت دراسة سابقة من جامعة تشنغتشو الصينية قد أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من الضعف الجسدي، وفقدان الوزن، وبطء المشي، وضعف قوة القبضة أثناء المصافحة، والإرهاق المزمن، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، مما يدعم العلاقة بين تراجع القدرات البدنية وتسارع شيخوخة الدماغ.