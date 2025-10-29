العلماء يحذرون من إضافة الموز إلى العصائر

الوكيل الإخباري- كشف علماء من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، أن تحضير العصائر بإضافة موز قد يقلل من امتصاص الجسم لمركبات الفلافانول، وهي مضادات أكسدة طبيعية تعزز صحة القلب والدماغ.



وتعتبر العصائر وسيلة سريعة وسهلة للحصول على حصص الفاكهة والخضراوات اليومية، لكن دراسة الفريق أشارت إلى أن تركيبة المكونات تؤثر بشكل كبير على قيمة الغذاء الممتص.

وفي التجربة، تناول المشاركون كبسولة فلافانول قبل شرب عصير يحتوي على الموز أو التوت. وأظهرت النتائج أن مستويات الفلافانول في الدم والبول لدى من شربوا عصير الموز انخفضت بنسبة 84% مقارنة بالعصائر الأخرى.



ويرتبط هذا التأثير بإنزيم بوليفينول أوكسيديز (PPO) الموجود في الموز، والمسؤول عن اسمراره بعد التقشير، والذي يؤثر أيضا على قدرة الجسم على امتصاص الفلافانول.



وأوضح المعد الرئيسي، خافيير أوتافياني: "لقد فوجئنا بسرعة تأثير موزة واحدة على مستويات الفلافانول في الجسم، ما يوضح أهمية فهم كيفية تحضير الطعام وتأثير المكونات المختلفة على الامتصاص الغذائي".



وبناء على هذه النتائج، يقترح الباحثون استبدال الموز بمكونات منخفضة الـPPO مثل الأناناس والبرتقال والمانغو أو الزبادي، أو عدم مزجه مع الأطعمة الغنية بالفلافانول إذا كان الموز جزءا أساسيا من العصير.