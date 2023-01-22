الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 09:58 ص

بنك الإسكان يقدم جوائز وخصومات لمستخدمي "تطبيق طلبات" من خلال الدفع ببطاقات البنك المختلفة

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الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان بالتعاون مع تطبيق طلبات حملة ترويجية لعملائه عند استخدام بطاقات البنك المختلفة (الائتمانية، الدفع المباشر، والمدفوعة مسبقاً) عند تنفيذ أي من مشترياتهم إلكترونياً من خلال تطبيق طلبات. اضافة اعلان

وسيحصل عملاء البنك عند تنفيذ أي حركة شرائية من خلال تطبيق طلبات على خصم فوري بمقدار 50% للحركة الواحدة وبحد أقصى 4 دنانير لمرتين خلال فترة الحملة، والتي تمتد من 22/1/2023 وحتى 21/02/2023 مع إتاحة الفرصة للفوز بأربعة أجهزة سامسونج Z Flip 4.
ويسعى بنك الإسكان دوماً إلى إثراء تجارب عملائه وجعلها مجزية وممتعة من خلال توفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة عالية، لذا جاء إطلاق هذه الحملة عند استخدام بطاقات البنك المختلفة وبما يحقق رغبات عملائه ويمنحهم مزايا خاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات بنك الإسكان التي تم تصميمها لتمنح العملاء المرونة المالية والقوة الشرائية التي تتناسب مع احتياجاتهم أينما كانوا وبأي وقت، تتمتع بمجموعة من المزايا من بينها؛ القبول الواسع محلياً وعالمياً، إمكانية السحب النقدي بواسطة البطاقة وبنسبة 100% من قيمة السقف محلياً وعالمياً، والشراء عبر الانترنت بأمان وسهولة، وتقسيط المشتريات بفائدة 0%، إضافة إلى الحصول على العديد من عروض السفر الحصرية، والاشتراك تلقائياً ببرنامج إسكان كوينز Iskan Coins للحصول على العديد من المكافآت، والاستفادة من برنامج Iskan Gain.

 




 

 


 

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