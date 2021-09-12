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الأحد، 12-09-2021 10:21 ص

بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية وحصرية مع فيزا العالمية

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الوكيل الاخباري - وقع بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – اتفاقية شراكة استراتيجية وحصرية مع شركة فيزا العالمية – الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لتعزيز القيمة المضافة لحاملي بطاقات فيزا من عملاء البنك والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتقديم حلول دفع سلسة وآمنة.

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وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بتجربة عملاء البنك من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية من خلال تطوير أدوات وحلول دفع جديدة، وتقديم مجموعة متنوعة من الميزات والمنتجات والعروض التنافسية والمبتكرة.


وتأتي الاتفاقية مكملة لجهود البنك المستمرة في تقديم المنتجات والخدمات الرقمية عالية المستوى لعملائه، حيث ستوفر لهم العديد من حلول الدفع الفريدة والاستثنائية محلياً ودولياً.


وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان عمار الصفدي: "نحن فخورون بهذه الشراكة الممتدة والاستراتيجية مع فيزا. ونسعى من خلال هذه الاتفاقية، إلى تقدير ومكافأة عملائنا، وإثراء تجربتهم المصرفية، ومواكبة تطلعاتهم لتوفير أفضل المزايا وكل ما هو متطور ومميز لهم، وذلك في ظل التزامنا بتوسيع منتجاتنا المصرفية وتزويدهم بمزايا حصرية ذات قيمة مضافة".


وأضاف الصفدي: "لأننا نضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا، فإننا نعمل باستمرار مع شركائنا لتزويد عملائنا بأحدث وأفضل الخدمات، وخاصة في مجال المدفوعات بهدف ضمان تجربة آمنة وسلسة".


من جانبه أعرب رجائي عجور، مدير شركة فيزا في الأردن وفلسطين واليمن، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع بنك الإسكان، وقال:"من خلال العمل معاً، سنواصل تقديم خدمات تنافسية ومتقدمة تزود حاملي بطاقات فيزا من عملاء بنك الإسكان بتجربة فريدة ومجزية.

 

تُظهر هذه الشراكة المتجددة التزام البنك والشركة القوي من أجل التطوير المستمر للحلول الرقمية المناسبة وتمكين حاملي البطاقات من الدفع والحصول على الأموال في أي وقت وفي أي مكان ".


بدوره، قال مدير عام شركة فيزا في بلاد الشام وباكستانموهانيش آغني: "يسعدنا أن نواصل رحلتنا مع بنك الإسكان، وأن نتعاون معه في اتفاقية منظمة ومتنوعة تهدف إلى تنمية المدفوعات الرقمية وتقديم المزيد من المنتجات والحلول المبتكرة التي تتمحور حول العملاء في الأسواق التي يعمل فيها البنك".


وتفتح الاتفاقية الفرص والآفاق لكلا الطرفين للتعاون في تقديم خدمات الدفع الرقمية المتقدمة لمواكبة احتياجات العملاء والابتكارات في مجال خدمات الدفع الآمنة والمريحة والموثوقة.


ويقدم بنك الإسكان، بالتعاون شركة فيزا، مجموعة متنوعة من بطاقات الدفع، بما في ذلك مجموعة من المنتجات التي توفر وسيلة دفع آمنة، محلياً ودولياً، ضمن أعلى الامتيازات الممكنة على بطاقات الدفع وبما يتماشى مع تطلعات واحتياجات شرائح العملاء المختلفة.

 




 

 


 

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