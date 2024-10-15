بنك الاتحاد يقدم دعمه لبرنامج "شبّك وابتكر 2024" الذي أطلقته شركة وصل للتوعية والتثقيف

الوكيل الإخباري- في إطار دعمه المتواصل لتمكين الشباب الأردني وتعزيز ريادة الأعمال، أعلن بنك الاتحاد عن دعمه لبرنامج شبّك وابتكر لعام 2024 الذي أطلقته شركة وصل للتوعية والتثقيف بالشراكة مع الجامعة الأميركية في مادبا. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد طلبة الجامعة الأميركية في مادبا من مختلف التخصصات بالأدوات والتدريبات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة المدرّة للدخل، مع تقديم الإرشاد والتوجيه المهني لتعزيز نجاحهم.

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يندرج هذا البرنامج ضمن جهود شركة وصل المستمرة لتمكين الشباب الأردني وتحفيزهم لدخول عالم ريادة الأعمال وتحقيق الاستقلال المالي. ويأتي دعم بنك الاتحاد لهذا البرنامج انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال تمكين فئة الشباب وتعزيز قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لفتح آفاق جديدة لهم في مجال ريادة الأعمال.



وتعليقاً على هذا التعاون، قالت السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية في بنك الاتحاد: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة وصل للتوعية والتثقيف من خلال برنامج "شبّك وابتكر". إيماننا بقدرات الشباب الأردني يدفعنا دائماً لدعم مثل هذه البرامج التي تمهد الطريق أمامهم ليصبحوا قادة ورواداً في المستقبل. نهدف من خلال هذه المبادرات إلى تمكينهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء مجتمع اقتصادي قوي ومزدهر كجزء من استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية".



واختُتم البرنامج بمشاركة 30 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً، حيث خضعوا لسلسلة من التدريبات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال. وشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من حاضنات ومسرعات الأعمال، مما أتاح للمشاركين فرصة عرض مشاريعهم أمام حاضنات أعمال متعددة وتلقي التغذية الراجعة لتحسين أفكارهم الريادية.



وعبّر المشاركون عن امتنانهم الكبير لهذه الفرصة التي مكّنتهم من التواصل مع خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من قصص نجاح ملهمة لشباب وشابات أردنيين ساهموا في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم.